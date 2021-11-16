ضبط 650 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل مصنع بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط أكثر من نصف طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مصنع لتصنيع اللحوم بمنطقة الهانوفيل بالعجمي غرب الإسكندرية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مصانع اللحوم حفاظا على صحة المواطنين، ومنعًا للغش التجارى والتدليس.

حيث شنت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف، ريهام عبد القادر رئيس الرقابة و حمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين ومتابعة المحافظة حملات تموينية على مصانع اللحوم بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم لحيازته لحوم منتهية الصلاحية وبدون بيانات بمنطقة الهانوفيل وتم تحريز 650 كجم من اللحوم بياناتها كالتالي:(٢٥٠ كجم سجق

١٠٠ كجم قطع لحمة، ١٠٠ كجم لحم مفروم ، ١٥٠ كجم دهون، ٥٠ كجم كبدة).

كما تم تحرير ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، محضر استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.