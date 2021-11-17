ثروات أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.. مَن الأغنى؟

يتساءل البعض عن من هو أغنى فرد في العائلة المالكة البريطانية، ومن لديه أكبر قدر من المال منهم ؟ ومن اين تاتي هذه الأموال ؟

ونشر موقع “FASHON” تقريرًا يتناول ثرورة الأسرة المالكة، ونصيب كل فرد فيها.

الملكة إليزابيث الثانية في المرابة الأولي ب668 مليون دولار أسترالي

بصفتها رب الأسرة المالكة وتمثل رأس الكومنولث وكنيسة إنجلترا، تستحق الملكة إليزابيث أكثر من غيرها أن تأتي في المرتبة الأولي، كما انها حصلت علي الميراث من والديها الذي يساوي الكثير، ولديها العديد من الاستثمارات العقارية من القلاع في جميع أنحاء الجزر البريطانية، بالإصافة إلى المجوهرات الغالية للغاية ، والمكاسب التي تصدرها الخيول وبذلك يصل إجمالي ما تمتلكه صاحبة الجلالة إلى حوالي 668 مليون دولار أسترالي.

في المرتبة الثانية تشارلز أمير ويلز يمتلك 556 مليون دولار أسترالي

عندما تكون الوريث المباشر لعرش إنجلترا ، تحصل على أكثر من مجرد لقب فاخر، لذلك بصفته أمير ويلز يمتلك تشارلز دوقيتي كورنوال وروثسي، اللتين تمتلكان أصولًا كبيرة من العقارات، بالإضافة إلي ما يملكه من الزراعة ولمحفظة الاستثمارية الضخمة.

وبالتالي الإيرادات السنوية لتشارلز مربحة للغاية، وتصل ثروته إلى حوالي 556 مليون دولار أسترالي .

الأمير وليام دوق كامبريدج لديه 56 مليون دولار أسترالي

يحتل الأمير ويليام المرتبة الثالثة في ترتيب ولاية العرش، فهو في مكانة قوية من الناحية المالية؛ نظرا لخدمته في الجيش ثم كطيار سيارة إسعاف، وبذلك حصل ويليام على راتب ثابت.

وحصل أيضًا على ميراث كبير من والدته ديانا أميرة ويلز، وجدته الكبرى إليزابيث الملكة الأم .

الأمير هاري دوق ساسكس يملك 56 مليون دولار أسترالي

وعلى الرغم من أنه تم وضعه في مرتبة أدنى من أخيه في هذه القائمة فإن دوق ساسكس في الواقع متقارب مع شقيقه ماليًا، ومع بلوغه ذروة راتبه العسكري، وميراثه من والدته وجدته، قدّر صافي ثروته بـ 56 مليون دولار أسترالي.

كاثرين دوقة كامبريدج (كيت ميدلتون) لديها 14 مليون دولار أسترالي

ميدلتون لديها ملايين، حيث يمتلك والداها نشاطًا تجاريًا مربحًا في مجال توريد الحفلات يُدعى Party Pieces ، والذي عملت فيه لفترة وجيزة وحصلت علي نسبة من أرباحه.



ميجان دوقة ساسكس تملك 7 ملايين دولار أسترالي

هذا بالإضافة إلى ثروتها من عملها المستمر كممثلة ورد أنها جلبت 70 ألف دولار أسترالي لكل حلقة من مسلسلات Suits و حصلت ميجان ماركل أيضًا على أموال من التأييد والتعاون وظهورها السينمائي.