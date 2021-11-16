الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط 30 طن معسل مغشوش داخل مصنع بالجيزة

معسل
معسل

تمكنت إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 30 طنا و300 كيلو جرام "معسل وتبغ" جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات بحوزة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة المعسل - كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، لقيامه باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، خاصة بتصنيع المعسل وإعادة تعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش والإتجار به بمطروح.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط «اثنين من العناصر الإجرامية «لأحدهما معلومات جنائية»- مقيمان بمحافظة مطروح»، يقومان بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته، والإتجار به بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهما بمحافظات الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة سيدى براني، بحوزتهما «35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات- عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالي- هاتف محمول».

أقراص مخدرة مطحونة

وباستكمال تفتيش مسكنهما تم ضبط كمية لمخدر الحشيش معدة للكبس وزنت «5 كيلوجرامات- كمية لمسحوق أبيض اللون «أقراص مخدرة مطحونة» وزنت 4 كيلوجرامات- كمية من الزيوت الكيماوية والخامات التى تستخدم فى عملية التصنيع- أدوات ومعدات التصنيع».

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي «1,300,000» جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

مباحث التموين الإجراءات القانونية مباحث الجيزة مجهولة المصدر مديرية أمن الجيزة إتخاذ الإجراءات القانونية مصنع بدون ترخيص بمديرية أمن الجيزة أرباح غير مشروعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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