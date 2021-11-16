أبرزها كتلة جسم أقل.. نقص هرمون النمو لدى البالغين وطرق علاجه

هرمون النمو هو هرمون تنتجه بشكل طبيعي في مرحلة الطفولة، ويلعب دورًا رئيسيًا في نموك وتطورك البدني، مهم أيضًا في مرحلة البلوغ، حيث يساعد في الحفاظ على وظيفة الأنسجة والأعضاء، و لا يمكنك الحصول على هرمون النمو من الطعام، لذلك إذا كنت تعاني من نقص هرمون النمو ، فمن المهم أن ترى الطبيب، وسيصف الطبيب عادةً حقن نسخة اصطناعية من الهرمون تسمى هرمون النمو المؤتلف (rhGH) لمكافحة أعراض انخفاض هرمون النمو.

هرمون النمو المنخفض



يتم إنتاج هرمون النمو عن طريق الغدة النخامية وهي عضو صغير بحجم حبة البازلاء يقع في قاعدة دماغك، و عندما لا تنتج هذه الغدة ما يكفي من هرمون النمو ، فأنت معرض لخطر انخفاض مستويات هرمون النمو، وفقا لموقع HEALTHY

والأطفال الذين يعانون من نقص في هرمون النمو قد يعانون من قصر القامة أو توقف النمو، و يتطلب العلاج حقنًا يومية تستمر حتى يتوقف الطفل عن النمو ، حوالي سن 16 إلى 18 عامًا.

أعراض نقص هرمون النمو لدي البالغين

وفي البالغين غالبًا ما يكون انخفاض هرمون النمو بسبب تلف الغدة النخامية أو منطقة ما تحت المهاد ، وهي جزء من الدماغ يتحكم في الغدة النخامية، وتشمل أعراض نقص هرمون النمو عند البالغين ما يلي:

إرتفاع نسبة الدهون في الجسم وخاصة حول الخصر

القلق والاكتئاب

التعب

حساسية أكبر للحرارة والبرودة

عضلات أقل (كتلة الجسم النحيل)

قوة أقل وقدرة أقل على التحمل

انخفاض كثافة العظام والميل إلى الإصابة بكسور العظام

تغيرات في تركيبة الكوليسترول في الدم

طرق زيادة هرمون النمو بشكل طبيعي

نظرًا لأنه لا يمكنك تناول هرمون النمو بشكل قانوني ما لم يتم علاجك من نقص ، فقد يرغب الأشخاص في محاولة زيادة مستويات هرمون النمو بشكل طبيعي لفوائده المزعومة.

ممارسة التمارين الرياضية

وتعد الأنشطة مثل التمارين الرياضية ، تزيد من مستويات هرمون النمو ، لكن التأثيرات قد لا تكون كبيرة بما يكفي لرؤية النتيجة المرغوبة.

النوم الجيد

يكون هرمون النمو في أعلى مستوياته أثناء النوم والأشخاص الذين ينامون لفترات قصيرة غالبا ما يعانون من نقص هرمون النمو.



تناول المكملات الغذائية

هناك مكملات يمكنك شراؤها تحفز الإطلاق الطبيعي لهرمون النمو تحتوي على الأحماض الأمينية L-arginine ، والتي "تظهر بعض الدراسات منها تزيد من هرمون النمو.

الآثار الجانبية لهرمون النمو

على الرغم من أن هرمون النمو له فوائد مهمة للأشخاص الذين يتناولونه لعلاج النقص ، إلا أن هرمون النمو له أيضًا بعض الآثار الجانبية طويلة المدى المحتملة ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، بما في ذلك:

زيادة خطر الإصابة بالسرطان

ألام الأعصاب

ارتفاع مستويات الكوليسترول والجلوكوز



زيادة مقاومة الأنسولين

داء السكري من النوع 2

تورم في الذراعين والساقين

آلام المفاصل والعضلات

الوجبات الجاهزة المطلعة