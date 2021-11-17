سكندريون يطالبون بسرعة تنفيذ مترو الاسكندرية: «هيخفف الضغط»

مشروع حيوي جديد يتبدل على إثره خدمة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية من الغرب للشرق، ليتبدل قطار أبي قير بمشروع مترو الإسكندرية.

وفي إطار المتابعة المستمرة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية "أبوقير - محطة مصر"، وبحث الإجراءات اللازمة من أجل سرعة البدء في المشروع وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

قطار

مواطنو الإسكندرية: مشروع المترو تنفيذه حيوي لخدمة النقل بالإسكندرية

وفي جولة ميدانية خاضتها “الدستور” في محيط قطار أبو قير الحالي التقت عدد من المواطنين، ليقول رضا السيد، مواطن، إن القطارات الحالية أصبحت واجهة غير حضارية للعاصمة الثانية كما أنها تعاني كثير من الأعطال والتوقف.

تابع عادل عبد الرحيم، مواطن، أن خط النقل المتمثل في قطار أبي قير هو خط حيوي حيث ينقل كثير من المواطنين يوميًا، ولهذا فتبديل الخدمة وتحويله لمترو مثل القاهرة هو أمر حيوي تحتاج له خدمة النقل في المحافظة.

أضافت مروة ابراهيم، مواطنه، أن القطارات الحالية تتسبب في كثير من الحوادث ويفقد على أثرها أرواح المواطنين، فهي ذات سرعة غير منتظمة وأبواب غير آمنة، كما أنها ليس لها مواعيد ثابتة ودائمة التأخير وهذا ينعكس على تعطل أشغالنا.

واصلت إيمان علام، مواطنة أن القطار هو الوسيلة الأساسية للذهاب والعودة من عملها وتعاني من زحامه الشديد خاصة في أوقات الذروة، مؤكدة أن تنفيذ المترو الجديد يعد خطوة هامة في التيسير على المواطنين وتنقلهم بين ما يزيد عن 10 أحياء بطول الإسكندرية.

قطار



مترو الأسكندرية: سيزيد من الطاقة الاستيعابية ويقلل من زمن الرحلة

من جانبه أوصى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على ضرورة توفير البديل اللازم لتعويض حجم النقل الذي يتم من خلال القطار الحالي خاصة أننا في احتياج لسرعة الانتهاء من هذا المشروع مع حجم التنمية الكبير الجاري في محافظة الإسكندرية.

وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل إلى أن تطوير مشروع مترو أبوقير يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير، واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأوضح أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه (وذلك في المرحلة الأولى من أبو قير إلى محطة مصر)، وسيساعد في تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 80 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة .

قطار

فخط سكك حديد (أبو قير/الإسكندرية) الحالي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مروراً بوسط المدينة ويقدر عدد الركاب اليومي المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب، ومسار الخط مواز لخط سكك حديد (القاهرة/الإسكندرية) لمسافة 5,7 كم حيث تشمل هذه المسافة 3 محطات هي (سيدي جابر والحضرة والإسكندرية)، و يبلغ الطول الحالي للخط 21,7 كم وعدد المحطات 16 محطة سطحية ومتوسط المسافة بين المحطات 1450 متر.

وأشار إلى أنه بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، تم التنسيق بين المكتب الاستشاري والجهات المختلفة، كما تم عقد عدد من الاجتماعات لتحديد الآثار المتوقعة نتيجة توقف قطار أبوقير خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع وتحديد البدائل المتاحة والمسارات المرورية التي يمكن العمل من خلالها لتقليل الآثار الناتجة خلال فترة التوقف، وتم تكليف جهاز تنظيم النقل البري بإعداد دراسة لوسائل النقل البديلة المقترحة.

قطار

محافظ الإسكندرية: نحن جاهزون لتنفيذ مشروع مترو الاسكندرية

أشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أن مواطني الإسكندرية يترقبون أعمال التطوير التي ستتم في مشروع مترو الإسكندرية "أبوقير- محطة مصر" الذي سينقل آلاف الركاب يوميًا، قائلًا: نعمل بالتنسيق مع وزارة النقل على توفير البديل اللازم لنقل المواطنين أثناء فترة تنفيذ المشروع، سواء من خلال وسائل النقل الجماعي أو من خلال المسارات البديلة.

وأضاف نحن جاهزون، ومعي جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبذل كل الجهود المطلوبة بهدف تنفيذ المشروع، مع الحرص في الوقت نفسه على توفير بديل ملائم لنقل المواطنين.