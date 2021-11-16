الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 5 سنوات لعصابة سرقة أجهزة كهربائية من دار مسنين بالإسكندرية

العصابة
العصابة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بالسجن 5 سنوات لكل من: ال.م.س، ور.ف.س، وس.ف.ع، وخ.ع.س، كما عاقبت المحكمة كلًا من ص.ال.س، وخ.ج.خ، بالسجن عامين، بعد اتهامهم بسرقة دار مسنين، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين حازم عبدالفتاح الشناوي، ومحمود عيسى سراج الدين، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري. 
ترجع أحداث القضية رقم 988 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، بورود بلاغ من مشرف بدار مسنين بقيام المتهمين بسرقة أجهزة كهربائية من الدار بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، عن قيام المتهمين بسرقة محتويات الأجهزة الكهربائية عبارة عن عدد 8 شاشات تليفزيون 32 بوصة وعدد 8 رسيفرات ماركات مختلفة وكذلك عدد 6 مراوح مكتبية وعدد 2 كشاف وكمبروسر هواء ملك للدار وتبين من تحريات المباحث وتفريغ الكاميرات المجاورة بسرقة محتويات الأجهزة الكهربائية بالدار.
وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وضبط المسروقات وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.

تشكيل عصابي الجنايات لوز محمد المباحث الكهرباء مدير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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