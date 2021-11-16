الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر مواعيد قطارات «القاهرة- منوف- طنطا» اليوم

قطار روسي
قطار روسي

تنشر «الدستور» مواعيد قطارات القاهرة- منوف- طنطا اليوم، للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد كافة القطارات قبل سفرهم مباشرة.

قطار 530 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:25 فجرآ
قطار 512 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:45 فجرا

قطار 532 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:10 فجرا
قطار 534 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:35 فجرا

قطار 122 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:40 فجرا
قطار 536 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:00 صباحا

قطار 510 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 6:30 صباحا
قطار 540 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 6:50 صباحا
قطار 537 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 7:10  صباحا

قطار 538 (منوف-القاهرة) الساعة 7:15 صباحا  
قطار 124 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) 8:10 صباحا 
قطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 9:00 صباحا

قطار 544 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:50 صباحا 
قطار 562 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 11:35 صباحا 
قطار 546 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 12:50 ظهرا

قطار 548 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 1:50 ظهرا
قطار 550 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 3:15 ظهرا
قطار 524 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 3:10 ظهرا

قطار 552 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:05 عصرا
قطار 554 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:05 عصرا
قطار 556 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:30 مساء

قطار 526 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 7:05 مساء 
قطار 118 مختلط (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 7:30 مساء
قطار 558 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:00 مساء

قطار 564 مستحدث (طنطا-منوف) الساعة 10:10 مساء
قطار 560 مطور (طنطا-منوف) الساعة 10:40 مساءا.

تريد معرفته مواعيد قطارات القاهرة منوف طنطا اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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