زيادة الرحلات الجوية بين الدوحة والمطارات المصرية بداية الشهر المقبل

صرحت مصادر مسئولة بالشركة المصرية للمطارات، بأن المطارات الرئيسية والإقليمية والسياحية المصرية ستشهد خلال الفترة القليلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية من وإلى مطار الدوحة الدولي عبر مختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة بالبلدين، خاصة في ظل التقارب المصري القطري خلال الآونة الأخيرة، وافتتاح مكاتب جديدة لشركتى مصر للطيران وإير كايرو التابعة لوزارة الطيران المصري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية بكافة المطارات المصرية وخاصة الإقليمية والسياحية بدأت خلال الأونة الأخيرة في زيادة معدلات التشغيل لها، لنقل آلاف الوفود الركابية والسياحية مختلف الجنسيات إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية عبر مختلف طرازات الطائرات، حيث تشهد تلك الرحلات امتلاء مقاعد الركاب بكافة الدرجات الركابية، لافتا إلى زيادة الأفواج الركابية عبر الناقل الوطني الجوي القطري مع بداية العام الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن شركتى مصر للطيران وإير كايرو سيبدآن خلال الفترة المقبلة زيادة أعداد الرحلات الجوية من والى مطار الدوحة الدولي، حيث من المتوقع زيادة رحلات شركة ايرو كاير بين مطارات الدوحة وشرم الشيخ والغردقة مع بداية الشهر المقبل، في تزايد الحجوزات من جانب القطريين للسفر الى المدن السياحية المصرية، في ظل التجهيزات الضخمة التي تتمع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليا.

وأوضحت المصادر أن المطارات السياحية المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة، زيادة كبيرة في أعداد الرحلات السياحية الدولية القادمة من الدول العربية وبالأخص السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الرحلات السياحية الدولية القادمة من دول شرق وغرب أوروبا، رغم الظروف الصحية التي يشهدها العالم حاليا، مشددا على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الوافدة الى شبكة المطارات المصرية.

وتشهد المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.