آخرهم هجومه على مصطفى شوبير.. أزمات هشام إسماعيل مع الأهلي وجمهوره

تصدر اسم الفنان هشام إسماعيل، تريند محرك البحث العالمي جوجل في الساعات الأخيرة بعد هجومه على حارس مرمى النادي الأهلى الكابتن مصطفى شوبير، وأصبح محل جدل بين جمهور قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك.

وقام هشام إسماعيل بتسجيل اعتراضه حول قيام الشركات باستخدام اسم لاعبي الأهلي، مثل: مصطفى شوبير في أعمال الدعاية لمنتجاتهم، في محاولة لتجاهل لاعبي الزمالك.

ولم تكن تلك الأزمة الأولى لإسماعيل مع جمهور النادي الأهلي.. لذا يستعرض الدستور في التقرير التالي أبرز الأزمات التي وقع فيها الفنان هشام إسماعيل مع جمهور النادي الأهلي وتصريحاته النارية ضد القلعة الحمراء.

إزاحة مرتضى منصور من منصبه لصالح النادي الأهلي:

قال هشام إسماعيل في تصريحات تلفزيونية إنه تم إزاحة مرتضى منصور بسبب رغبة البعض في إدخال نادي الزمالك في أزمات لتؤثر على الفريق لمدة موسمين على الأقل حتى يقدر النادي الأهلي على تعديل أوضاعه، ويحقق بعض الإنجازات والبطولات.

إجبار كارتيرون على الرحيل قبل نهائي إفريقيا:

وقال أيضا في نفس المداخلة ان كارتيرون تم تهريبه قبل نهائي أفريقيا أمام الأهلي والتي فاز فيها الأهلي بقاضية قفشة، وظهر الذعر على المدرب الفرنسي، في الفيديو الذي جمعه بمرتضى منصور وقتها قبل رحيله، وبدى كأنه لو تم تهديده في حال لم يرحل عن الزمالك فورًا.

الأهلي أخر طيارة فريق البايرن:

وقال: اللي هيقف في وش الأهلي وجمهوره هيموت، طيارة بايرن ميونخ اتأجلت 9 ساعات علشان لاعبى الفريق الألماني يتعرضوا للإجهاد، وتوجه عدد من لاعبي فريق الترجي التونسي لشكوى ضد النادي الأهلي في الاتحاد التونسي لكرة القدم ليس أمر عادي أو مجرد صدفة، مشددًا على أنه من عشاق نظرية المؤامرة التي يعتبرها حقيقية منذ نشأة نادي الزمالك عام 1911، بدليل نقل مقر النادي 4 مرات على مدار تاريخه، وهو ما لم يحدث مع أي نادي آخر.

لاعبو الأهلي بتغير هدومها في الشارع؟:

وبخصوص أزمة فرجاني ساسي قال: من حق فرجاني ساسي الحصول على أي قيمة عقد حتى لو 100 مليون جنيه، ايه اللي يدخل الأهلي وإدارته ولاعيبته في الحوار ده؟ هما معترضين وبيقولوا ان ده هيخلق الأزمات داخل أوضة اللبس، وأنا في حياتي مسمعتش مصطلح ده غير مع نادي الزمالك.

هي أوضة اللبس مفيهاش من والتر بواليا الحاصل على 3 ملايين دولار أو جيرالدو اللي حصل على مليون دولار ترضية مقابل فسخ تعاقده أو 5 ملايين دولار مقابل التعاقد مع حسين الشحات، وأليو بادجي اللي تمت إعارته مقابل 250 ألف يورو فقط، والتعاقد معاه أساسًا كان مقابل 2 مليون يورو، هي أوضة اللبس مش شغالة عندهم وبيغيروا في الشارع مثلا؟.. أي لاعب مؤثر في الزمالك هيتم تطفيشه واللي بيحصل في الإعلام الرياضي عيب.

الأهلي بياخد البطولات اللي هو عايزها:

في أحد التصريحات الصحفية قال: الفريق المنافس لينا بياخد البطولات اللي هو عايزها حتى لو واجه أي صعوبات، عشان كده ايه الضرر أن يبقى الزمالك مستقر؟ ويحصل المنافس لينا على البطولات بطريقته اللي كلنا عارفينها وهي الحكام، سيبني أعيش يابيه، باتشيكو رحل بدون أي أسباب عن الزمالك بعد نجاحه في توحيد صفوف الفريق، ومن ضمن نظرية المؤامرة إيجاد أسباب داخلية في الزمالك، عن طريق توجيهات مسئولين تابعين للأهلي، من أجل تعطيل مصالح النادي ولن ينجح أي مسئول في بناء طوبة خارج مقر نادي الزمالك، أنا بشجع الزمالك من 30 سنة ومشفتش أي نادي يتم حل مجلس إدارته سوى الزمالك وسحب الأراضي المخصصة له.

بنتي عندها 5 سنين، وتستغرب من عدم وجود صور لاعبي الزمالك في الإعلانات والاكتفاء بلاعبي الأهلي فقط، وقالت لي أن ده متعمد علشان الأطفال مايشجعوش الزمالك هل من المنطقي أن تكون كل الإعلانات للاعبي الأهلي؟ اللي بيحصل محاولة لإثبات أن النادي الأهلي هو الممثل الوحيد لمصر في العالم كله وليس فقط في أفريقيا، في حين الزمالك مالوش وجود، بدون فروع وبدون استقرار.

لازم تعليم جمهور الأهلي إزاي يشجع:

انتقد إسماعيل الصمت على عنصرية جمهور الأهلي ضد شيكابالا لاعب الزمالك، قائلا إنه يجب أن يكون هناك عقوبات قوية ضد المتجاوزين وكتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في عنصرية من جمهور الأهلي ضد شيكابالا لابد من عقوبات من الفيفا ضدهم وهم خدوا قبل كدا إنذار من الفيفا لايق عليهم لازم يتعملوا إزاي يشجعوا مفيش منافسة جوه الملعب ولا برا الملعب لإن مفيش منافسة أصلا الموضوع خلصان من بدري لفريق واحد هو الأهلي، انا من عشاق شيكابالا ومش من أنصار نظرية اللاعب ينساق وراء الجماهير حتى لو بالالاف وترد علي قلة ادبهم لانهم هيغلطوك انت اصلا لانها معمولة ذريعة علشان يغلطوك، في عنصرية بغيضة من الطرف الآخر يحاسب عليها في الفيفا والقوانين الدولية، هو هيفضل يرد عليها طول عمره مرة بشياكة ومرة بنرفزه حسب الوضع اللي فيه الماتش.

أزمة مع نبيل الحلفاوي بسبب الأهلي والزمالك:

ومن الشخصيات الفنية التي أثارتها تصريحات هشام إسماعيل كان الفنان نبيل الحلفاوي، الذي سخر من تعليقات هشام إسماعيل على النادي الأهلي قائلًا: "والله أنا لما قريت الكلام ده منسوب له قبل كده افتكرته بيتريق على نظرية المؤامرة لغاية ما شفت الفيديو ده بيتكلم جد الأهلي كده ما شاء الله عنده أقوى جهاز مخابرات في العالم ما تقلقوش من موضوع سد النهضة الأهلي جاهز".