الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: توزيع مساعدات صندوق «تحيا مصر» وإعانات مالية عاجلة للمتضررين

محافظ أسوان
محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحافلات التي تحمل تلك المساعدات من صندوق “تحيا مصر" والتي سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على الأسر المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة سكنية على مستوى المحافظة شهدت سقوط السيول عليها مساء الجمعة الماضي.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الالتزام بالحصر الأولي الذي قامت به اللجان الفنية لتحديد المستحقين لهذه المساعدات التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذه الأسر لإزالة أثار واحتواء تداعيات هذه الكارثة الطبيعية نتيجة المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله.

وأوضح بأن عملية التوزيع ستقوم على استلام الجمعيات الأهلية لهذه المساعدات وتوزيعها بكل شفافية وعدالة ونزاهة وبعيدًا عن أي مجاملات بإشراف من مديرية التضامن الإجتماعى والتي ستقوم أيضًا بصرف إعانات عاجلة بواقع ألفين جنيه لكل أسرة، بجانب 250 جنيهًا إعاشة لكل فرد، بالإضافة إلى المساعدات العينية من المواد الغذائية والمفروشات لتخفيف المعاناة عن المتضررين.

وكشف أشرف عطية عن أن مبادرة الناس لبعضهم بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تقوم بدور حيوي في توجيه المساعدات العينية الواردة من مؤسسات المجتمع المدني، التي ستقوم بتوزيع مواد غذائية ومفروشات وملابس وأدوية على الأسر المتضررة بقرى بنبان والمنصورية بمركز دراو، مشيرًا إلى قيام مؤسسة مصر الخير بتوزيع مساعدات عينية، بجانب توفير مخابز بلدية متنقلة لتوزيع الخبز مجانًا في المناطق التي شهدت انقطاع التيار الكهربائي. 

أسوان التزام صندوق تحيا مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ أسوان المجتمع المدنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«واي فاي» مجاني في محطة رمسيس أول ديسمبر

تصادم قطار بسيارة نقل في الجيزة.. 4 إصابات خطيرة (صور)

«الصحة»: مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث قطار بالجيزة

أمطار بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

محادثات بين إسرائيل والإمارات لإلغاء الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادى

استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران