محافظ أسوان: توزيع مساعدات صندوق «تحيا مصر» وإعانات مالية عاجلة للمتضررين

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحافلات التي تحمل تلك المساعدات من صندوق “تحيا مصر" والتي سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على الأسر المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة سكنية على مستوى المحافظة شهدت سقوط السيول عليها مساء الجمعة الماضي.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الالتزام بالحصر الأولي الذي قامت به اللجان الفنية لتحديد المستحقين لهذه المساعدات التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذه الأسر لإزالة أثار واحتواء تداعيات هذه الكارثة الطبيعية نتيجة المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله.

وأوضح بأن عملية التوزيع ستقوم على استلام الجمعيات الأهلية لهذه المساعدات وتوزيعها بكل شفافية وعدالة ونزاهة وبعيدًا عن أي مجاملات بإشراف من مديرية التضامن الإجتماعى والتي ستقوم أيضًا بصرف إعانات عاجلة بواقع ألفين جنيه لكل أسرة، بجانب 250 جنيهًا إعاشة لكل فرد، بالإضافة إلى المساعدات العينية من المواد الغذائية والمفروشات لتخفيف المعاناة عن المتضررين.

وكشف أشرف عطية عن أن مبادرة الناس لبعضهم بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تقوم بدور حيوي في توجيه المساعدات العينية الواردة من مؤسسات المجتمع المدني، التي ستقوم بتوزيع مواد غذائية ومفروشات وملابس وأدوية على الأسر المتضررة بقرى بنبان والمنصورية بمركز دراو، مشيرًا إلى قيام مؤسسة مصر الخير بتوزيع مساعدات عينية، بجانب توفير مخابز بلدية متنقلة لتوزيع الخبز مجانًا في المناطق التي شهدت انقطاع التيار الكهربائي.