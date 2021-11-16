محمد بكر يطلق مبادرة «فوس إجفوس» للارتقاء بواحة سيوة

أطلق محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة مبادرة “فوس إجفوس” إيد في إيد للارتقاء بالخدمات في مدينة سيوة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مدينة سيوة والقيادات التنفيذية بالواحة بحضور أحمد علي باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة ومحمد عمران جيرى مدير إدارة السياحة والمهندس عبدالفتاح إبراهيم مدير الإدارة الهندسية، وعبدالله علي موسى مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والشيخ جبريل عمر حمزة شيخ قبيلة الجارة، وفتحي موسى مدير إدارة العلاقات العامة، والمهندس المعماري محمد عبدالهادي، وابراهيم جمعة.

وأكد رئيس مدينة سيوة أن ذلك ياتى في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الارتقاء بالخدمات بسيوة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، وفي ظل الحركة السياحية التى تشهدها الواحة.

وأشار رئيس مدينة سيوة إلى أن المبادرة تهدف لتضافر الجهود لبحث سبل تطوير واحة سيوة ، مع ما تمتلكه من مقومات كبيرة، مضيفًا أنه تم البدء في تصميم أشكال جمالية تساهم في حث المواطنين على الحفاظ على نظافة وجمال الواحة، بالإضافة إلى التجهيز لبدء حملة النظافة والتجميل بالمناطق السياحية والأثرية بمشاركة أجهزة الدولة والجمعيات الأهلية والمتطوعين.

وأشاد رئيس مركز ومدينة سيوة بالروح الإيجابية، مؤكدًا على تقديم الدعم لتنفيذ المبادرة وأن يكون لها مردود في الحفاظ على جمال الواحة.

وكانت قد احتضنت واحة سيوة الملتقى الدولي الثالث للفنون بمشاركة متميزة من الفنانين التشكيليين من مصر والوطن العربي، حيث أتى الملتقى بمشاركة 60 فنان وفنانة من مصر ولبنان والأردن والمغرب وقطر والسعودية وكولومبيا.

وقال سمير علي منظم الملتقى، إن الملتقى يأتي في إطار تبادل الخبرات بين الفنانين، وأيضًا تسليط الأضواء على واحة سيوة والتى تعد من أجمل المناطق بتراثها، ومناظرها الطبيعية مضيفًا أن الملتقى تضمن زيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية منها قلعة شالي، وعين جوبا، ومنطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح، وعين فطناس ورحلة السفاري.