الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ فى زيارة رسمية إلى روسيا

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

غادر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، على رأس وفد برلماني، متوجهين إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية .

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة، بحث سبل التعاون مع كبار المسؤولين في روسيا الاتحادية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.

كما تتضمن المباحثات سبل تعزيز برامج التعاون البرلماني بين مصر وروسيا الاتحادية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين وما وصلت له العلاقات القائمة من شراكة إستراتيجية تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة.

 ويضم الوفد البرلمانى المصرى  الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية؛ المستشار محمود عتمان، أمين عام المجلس،  والنائبة نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. 

مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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