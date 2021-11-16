وزير الاتصالات لـ«الدستور»: اهتمام رئاسي بـ«ميكنة» منظومة الصحة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة الصحة والسكان، ضمن مشروع التحول الرقمي، ويجري حاليًا تنفيذ مشروعات خاصة بميكنة منظومة الصحة في مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن أبرزهذه المشروعات التأمين الصحي الشامل وميكنة بنوك الدم وميكنة المشتشفيات الحكومية وربطها بالفايبر، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 300 مركز للتشخيص المبكر للأمراض، والذي جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منه، بعدد 150 مركزًا.

ولفت إلى أن ميكنة منظومة الصحة في مصر، أحد أهم الأولويات الحالية للحكومة، مشيرًا إلى أن عملية الميكنة ستؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الصحة، والذي يستحوذ على جزء كبير من اهتمامات المصريين.

وأشار إلى أن مشروع مراكز التشخيص المبكر للامراض عن بعد يخدم ملايين المواطنين في القرى والنجوع والمناطق النائية، ويسهل على طبيب الوحدة استشارة المتخصصين والاستشاريين دون عناء للمريض في التنقل إلى المدن الكبرى.

ونوه بأن وزارة الصحة نجحت في إنشاء تطبيقات رقمية خلال جائحة كورونا؛ يسرت على المواطنين وأدت إلى تقليل الإصابات عبر حملات التوعية على منصاتها الرقمية، منوهًا بأنه يجري تنفيذ تطبيقات متعددة خلال المرحلة الحالية منها تطبيق “اطمئن” والذي يقوم المواطن من خلاله بتسجيل بياناته “الرقم القومي ورقم التسجيل”، ويعمل آليًا بخاصية "QR code" لتحديد ما إذا كان الشخص تلقى اللقاح أم لا.

ولفت إلى استكمال ميكنة منظومة الصحة في مصر بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه جار ربط 15 ألف مبني حكومي بالفايبر خلال المرحلة الثانية جزء منها يخص المستشفيات والهيئات الصحية والمباني الحكومية بالمرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل، وتشمل محافظات الأقصر والإسماعلية والسويس وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر تليها أسوان، وهذا المشروع سيؤدي إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وسهولة التعاون وتبادل البيانات.

وعن تطبيق " اطمئن"، قال الوزير، إنه يتيح تحديث الحالة عند تلقي جرعات التطعيم الخاص بفيروس كوفيد-19، وكذلك المواعيد المحددة لكل جرعة للمواطنين المصريين والأجانب الذين تم تسجيلهم في منظومة اللقاح، كما يتيح التطبيق مشاركة بيانات التطعيم بطريقتين مؤمّنتين، إحداهما بصرية من خلال مشاركة حالة التطعيم من خلال شاشة الهاتف المحمول، والأخري إلكترونية من خلال "QR code" يمكن قراءته بكاميرا الهاتف المحمول ومن ثم الضغط على الرابط الذي سيتم إظهاره، وفي كلتا الحالتين يقوم التطبيق بتغيير لون خلفية الشاشة بحسب حالة اللقاح لسهولة التعرف على الحالة بطريقة بصرية سريعة.

وبين أنه يمكن للأعضاء المسجلين في التطبيق إضافة أكثر من وثيقة سفر إلى ملفهم الشخصي واستخدام تلك البيانات لمشاركتها مع حالة التطعيم أثناء السفر من وإلى خارج مصر، ومشاركة بيانات التطعيم الخاصة بهم بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، لافتًا إلى أن حالة التطعيم المعروضة في التطبيق تعتبر بمثابة وثيقة رسمية لدخول الأماكن التي تشترط أخذ اللقاح لدخولها.