الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3132 سائقا لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق لوائح قانون المرور الجديد على عدد 3132 قائد سيارة لمخالفتهم تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارة، وضبط 4108 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وكانت وزارة الداخلية قد بدأت وأعلنت عن تطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني على المركبات المخالفة، وفقًا لنص قانون المرورالجديد، الذي ألزم جميع أصحاب السيارات بوضع وتثبيت ملصق إلكترونى يتضمن تعريفاً بالمركبة بصورة دائمة ومن أبرز هذه العقوبات:

- وفي حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا لقانون المرور الجديد. 

- حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، يعاقب مرتكبي تلك المخالفات بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

- يعفي من ذلك المركبات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

وللحصول على هذا الملصق يؤدى المرخص له رسماً يتراوح بين 75 إلى 300 جنيه سنويا، وتحتسب قيمة الرسم وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف علي الملصق، ويسدد نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية ضبط الملصق الالكتروني تركيب الدراجات النارية متهالكة من الشوارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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