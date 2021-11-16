«الزراعة» توضح خريطة تواجد الأغنام والماعز في مصر وأفضل سلالاتها

قال قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأغنام والماعز تعد من أهم وأفضل الحيوانات التى يمكن تربيتها في المناطق الصحراوية والجافة و الحديثة الاستصلاح، وذلك لدورها فى استغلال أراضى المراعى الطبيعية التي لا تسمح خصائصها المناخية فى زراعة المحاصيل.

وقال التقرير، أنه يوجد فى مصر مايقرب من 3.5 مليون رأس من الأغنام، وحوالى 3 ملايين رأس من الماعز، ويعرف لحم الأغنام بالضأن وله مميزات خاصة ونكهة متميزة عن اللحوم الأخرى.

وأوضح تقرير للقطاع أن الأغنام تنتشر تربيتها فى أراضى دلتا وادى النيل حيث يمكنها التغذية على بقايا المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى مايزرع من محاصيل الأعلاف التى قد يكون لها دور كبير فى تحسين خواص التربة الزراعية بالإضافة لما يضاف إليها من سماد عضوي.

- سلالات الأغنام والماعز في مصر

واستعرض التقرير سلالات الأغنام والماعز التى يتم تربيتها فى مصر وذلك من خلال الآتي:

- الأغنام:

تعتبر الأغنام من أقدر الحيوانات الزراعية على المعيشة وتتميز بزيادة الإنتاج رغم الظروف المناخية المختلفة، مما أدى إلى تكوين أنواع زراعية كثيرة تلائم هذه الظروف المتباينة، وتنتمى سلالات الأغنام المصرية إلى جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وتتميز بالذيل الغليظ وبإنتاجها للصوف الخشن الذي يلائم صناعة السجاد.

ويوجد فى مصر العديد من السلالات، وتقسم الأغنام المصرية حسب توزيعها وانتشارها إلى :

1- أغنام الساحل الشمالى الغربى من الإسكندرية إلى السلوم وأشهرها أغنام البرقى ولونها أبيض وقد يكون الرأس وأطراف الأرجل سوداء أو بنية .

2- أغنام الوجه البحرى ومنها الرحمانى ولونه بنى ويغطى اللون جميع أجزاء الجسم والرأس ، والأغنام الفلاحى لونها بنى عادة أو ذات لون أبيض ولكن الرأس وأطراف الأرجل ملونة بالأسود أو البني .

3- أغنام الوجه القبلى مثل الأوسيمى ولونه أبيض ورأسه بنى . والأغنام الصعيدى يتدرج لونها من الأبيض إلى البنى الغامق إلى الأسود ، كذلك توجد بعض السلالات الأخرى ذات الإنتشار المحدود مثل الأغنام العبيدى وأبو دليك وغيرها فى مناطق جنوب شرق مصر.



- الماعز:

يوجد فى مصر ثلاث سلالات محلية وهي الماعز البلدي، والماعز النوبي أو (الزرابي) والماعز البرقي أو (الصحراوي)، وتتصف جميع هذه السلالات بقلة إنتاجها من اللبن وصغر حجمها والاختلاف ألوانها وكفاءتها التناسلية المرتفعة.

‏ ويذكر أنه نظراً للكفاءة التناسلية المرتفعة للماعز النوبي وتحمله للحرارة العالية فقد تم تهجينه مع بعض السلالات الإنجليزية، ومع الانتخاب والتحسين الوراثى تكونت سلالة جديدة هي الماعز الأنجلونوبيان وهي سلالة معروفة بصفات متميزة فى إدرار اللبن وٍإنتاج اللحم الجيد.

- الصعيد وسيناء أماكن تمركز الماعز

وأوضح التقرير أنه تتميز الماعز بقدرتها على تحمل الجفاف أكثر من الأغنام ، وللماعز أهمية كبيرة فى إنتاج اللبن وبصفة خاصة فى الأماكن النائية الصحراوية وشبه الصحراوية، وتكثر الماعز فى محافظات الصعيد وسيناء، وعادة ما يكون إنتاج اللحم هو الإنتاج الرئيسى لمربى الأغنام والماعز بينما يمثل الصوف والشعر دخلا ثانويا للمربى في حين يستخدم اللبن الناتج لتغطية إحتياجات الحملان والجداء حتى الفطام.