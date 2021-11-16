الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث تصادم لوري شرطة بسيارة نقل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

توجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث اصطدام سيارة نقل بسيارة لوري شرطة "ترحيلات" على الطريق الزراعي، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد الشرطة، وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج  ونزيف في الأنف وكسر في الأطراف.

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محافظ بني سويف

واطمأن المحافظ، على الوضع الصحي للمصابين الحادث واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية، موجها باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة تلقيهم العلاج  بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، معرباً عن أسفه لوقوع الحادث، وتمنياته بعاجل الشفاء للمصابين

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محافظ بني سويف

وكانت غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة قد تلقت" صباح اليوم" إخطاراً بوقوع حادث على الطريق الزراعي  أمام كوم إدريجة بنطاق مركز الواسطى، وأسفر عن  إصابة: قرني عبدالحليم 45 أمين شرطة، جمال سيد محمد 51  أمين شرطة، شعبان سيد حسين أمين شرطة 56 سنة شعبان قرني محمد 42 سنة على جمعة سيد رائد شرطة، محمد عويس حسن 56 أمين شرطة، و2 من المواطنين.

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محافظ بني سويف
بني سويف الطريق الزراعي حادث تصادم مستشفى الواسطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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