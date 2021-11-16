بيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير النقل بسبب «حفرة الموت» بمحيط جامعة زويل

تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجها لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى والفريق كامل الوزير، وزير النقل بسبب وجود حفرة كبيرة تقع بمحيط جامعة زويل بطريق مرور السيارات، نتيجة لأعمال الإنشاءات التى تقوم بها الوزراة، وتسببت في إصابة عدد من المواطنين.

حفرة بمحيط جامعة زويل

وأكد النائب أيمن أبو العلا، أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تلقى العديد من الشكاوى جراء أعمال الإنشاءات التى تتم من خلال وزارة النقل بمحيط جامعة زويل بأكتوبر، مع رصد إهمال كبير من الشركات القائمة على هذه الأعمال، حيث قام العمال بعمل«حفرة كبيرة» بطريق الحي الإيطالي عمقها أكثر من 2.5 مترا، دون وضع أى علامات إرشادية والمخصصة لتفادى مناطق الإنشاءات بالطرق السريعة لتفاديها، مثلما تفعل جميع الشركات بمختلف المشروعات التى تتم بجميع أنحاء الجمهورية.

حفرة بمحيط جامعة زويل

ولفت إلى أن المستشفيات المحيطة بالمنطقة، تلقت العديد من الإصابات جراء هذا الإهمال، حيث سقط بها مواطن كان يستخدم دراجته النارية وتعرض لكسور بمختلف أنحاء جسده، بجانب سقوط سيارة بها، وتعرض من فيها لإصابات بالغة، وهو أمر يتطلب التحرك العاجل من جانب الجهات المعنية لإنهائه على وجه السرعة ومحاسبة المتسببين فى هذا الإهمال الجسيم، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وحفاظا على الأعمال التى تتم فى المشروعات القومية.