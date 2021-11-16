بوتين: المناورات العسكرية الأمريكية فى البحر الأسود مستنفزة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر الأسود تمثل "استفزازًا"، وذلك خلال مكالمة هاتفية لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

وأوضح الكرملين، في بيان، أن بوتن تناول خلال المكالمة مع ماكرون "الطبيعة الاستفزازية للمناورات واسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في البحر الأسود من شأنها تصعيد التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي"،

وتأتي تصريحاته الأخيرة على خلفية التوترات المتزايدة حول النزاع في أوكرانيا، والتي تفاقمت أيضًا منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

يأتي هذا فيما أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، عن استعداد الجيش الأوكراني للدفاع عن البلاد دائمًا، وذلك على خلفية المزاعم حول تنامي نشاط القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت نائبة الوزير في حديث لقناة ICTV: "مهما كانت تقييماتنا العلنية لتحشد القوات (الروسية)، فإن الجيش الأوكراني الآن في حالة تأهب دائم ومستعد للدفاع والتصدي للهجمات".

وأضافت: "واليوم نحن مستعدون ليس فقط للتصدي لتوغل واسع النطاق، بل وللاستيلاء على مواقع البنية التحتية الحيوية. وإذا تحدثنا عن الاستعداد، فإننا بحالة الاستعداد القتالي على مدار الساعة".

وكانت بعض وسائل الإعلام الغربية قد تناقلت تقارير عما وصفته بـ "تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية"، ونشرت صحيفة "بوليتيكو" صورًا من الأقمار الصناعية لانتشار القوات الروسية، تبين في وقت لاحق أنها من منطقة غير متاخمة لأوكرانيا.

وأعرب البنتاجون عن قلقه إزاء "تحركات القوات" بالقرب من الحدود الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت مرارًا، أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا تعتبر شأنًا داخليًا ولا تهدد أحدًا.

وعلى صعيد آخر، اتهم رئيس شركة الطاقة الأوكرانية الحكومية، روسيا باختلاق "نقص مصطنع" في سوق الغاز الطبيعي، وطالبها بزيادة الإمدادات إلى أوروبا للتخفيف من حدة أزمة الطاقة.

وقال يوري فيترينكو، الرئيس التنفيذي لشركة نافتوجاز أوكرانيا، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021): "إذا ما تخلوا عن هذه السياسة التعسفية، فلن تكون هناك مشكلة للأوروبيين هذا الشتاء".