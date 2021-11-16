اليوم.. «جنايات الجيزة» تصدر الحكم على 8 متهمين بقتل عامل فى الجيزة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، الحكم على 8 أفراد متهمين بقتل عامل بالعياط أخذا بالثأر.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قررت إحالتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الراي الشرعي في إعدامهم.

وكشفت أمر الإحالة أن المتهمين وهم "منصور س ا"، و"عبده ا غ ا"، و"وليد ف ف ط"، و"شعبان س ا"، و"أبو الخير ع أ" ، "سيد ف ع أ"، و"مجدى ف ع"، و"سيد ج ع" قاموا بدائرة قسم شرطة العياط بالجيزة بقتل المجني عليه "أبو زيد ر أ ح"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا عزمهم على قتله ثأرا وأعدوا لذلك أسلحة نارية "مسدس" بحوزة أولهم و"بنادق آلية" بحوزة باقي المتهمين جميعا، وكمنوا له بالطريق الذي تيقنوا سلفا بأنه يمر فيه، وما أن ظفروا به أطلق المتهمون الثلاثة الأوائل الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه وباقي المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزرهم وأطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء ، حتى أصابوا المجني عليه بالإصابات التى أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة قيامهم بإحراز أسلحة نارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وذخائر مما تستخدم فى تلك الأسلحة، وشهد شقيق المجني عليه أنهم اثناء عودته برفقة أخيه وشخص آخر من عملهم اعترض طريقهم المتهمين الأول والثاني باستخدام دراجة نارية، واستقلال باقي المتهمين السيارة وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب شقيقه لوجود خلافات ثأرية فيما بينهم من قبل، وقيام باقي المتهمين بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء للشد من أذر باقي المتهمين ومنع تدخل أحد، وبإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أصدرت قرارها المتقدم.

وتلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال مالك محل بقالة مصاب بطلق ناري، وتبين أنه أثناء تواجده بالمحل ملكه فوجئ بشخص مجهول يستقل دراجة نارية، قام بإطلاق عيار ناري تجاهه ولاذ بالفرار، وأكدت التحريات وجود خصومة ثأرية بين شقيق المصاب وإحدى العائلات ببلدتهم بمحافظة سوهاج.

تمكن القوات الأمنية من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مزارع، و3عاطلين مقيمين بنطاق محافظتي سوهاج والقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أكد أحدهم بأنه نظراً لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المصاب، قام بتحريض باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة.