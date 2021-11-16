الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: نقدر جهود منظمة الهجرة فى تقديم المساعدة الإنسانية للأفغان

بلينكن
بلينكن

عبَّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديره لجهود المنظمة الدولية للهجرة في تقديم المساعدة الإنسانية لمواطني أفغانستان.


جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي، بواشنطن، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، ونائبيه إيمي بوب وأوجوتشي دانييلس.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -في تصريح- أن مدير المنظمة الدولية للهجرة ناقش مع بلينكن أهمية دعم الجهود المتكاملة والمنسقة بشأن إدارة قضية الهجرة في الأمريكتين، بما في ذلك بحث جذور أسباب الهجرة غير المنظمة.


ولفت المتحدث إلى أن بلينكن سلط الضوء على جهود بلاده فيما يخص القضايا الإنسانية، لا سيما توطين اللاجئين، والتزام واشنطن بالعمل مع الشركاء الدوليين للتصدي للتحديات المشتركة بشأن الهجرة، ويشمل ذلك تأثير التغير المناخي على نزوح الأشخاص من بلدانهم.

 

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