الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: لا ضرورة للوسطاء بين مينسك وبروكسل لحل أزمة المهاجرين

المهاجرين
المهاجرين

حثت الولايات المتحدة، الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا على مغادرة البلاد "فورا"، مشددة على أنه لن تكون هناك عملية إخلاء عسكرية كما كان الحال بالنسبة لأفغانستان.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن دعوات واشنطن لمواطنيها بهذا الصدد "لا تأتي من منطلق التشاؤم بشأن آفاق السلام في إثيوبيا، ولكنها تعتبر أمرا عمليا" في الوقت الحالي.

 

وأضاف أنه يخشى حدوث "سوء تفاهم" لدى الأمريكيين في إثيوبيا، مضيفا أنهم "قد يعتقدون أن ما حدث في أفغانستان يمكن إعادته من قبل الحكومة الأمريكية في أي مكان آخر في العالم".

 

وتدعو السفارة الأمريكية منذ عدة أيام مواطنيها إلى السفر برحلات تجارية خارج البلاد، كما تقترح تقديم قروض للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء تذكرة على الفور.

 

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع جديد للرأي، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط انتقادات كبيرة لسياسته الاقتصادية.

 

وبحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، و "آية بي سي نيوز"، أبدى 41 بالمئة فقط من الأمريكيين موافقتهم على أداء بايدن، بانخفاض 11 نقطة منذ الربيع الماضي.

 

ووجد الاستطلاع أن 80 في المئة من الديمقراطيين يؤيدون زعيم حزبهم، مقارنة بـ 94 في المئة كانوا يؤيدونه يونيو الماضي.

 

ووافق 4 من كل 10 ديمقراطيين بقوة على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الاستطلاع الجديد، بانخفاض من حوالي 7 من كل 10 فعلوا ذلك في يونيو.

 

ويأتي هذا الانخفاض وسط انتقادات كبيرة لتعامله مع الاقتصاد الأمريكي، حيث وصل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا، في أكتوبر.

 

وأجرى الاستطلاع الذي شمل 1001 مواطن أمريكي، من بينهم 882 ناخبًا مسجلًا، في الفترة من 7 نوفمبر حتى 10 نوفمبر الجاري، عبر الهواتف الأرضية والمحمولة.

 

وقال ما يقرب من 70 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد في حالة سيئة، بما في ذلك 38 في المئة وصفوا الدولة بأنها "فقيرة".

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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