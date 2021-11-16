الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دارسة: الرجال الذين يعانون من الطفولة السيئة أكثر عرضة للإصابة بالسكرى

الإصابة بالسكرى
الإصابة بالسكرى

كشف باحثون كنديون في جامعة "تورونتو" عن أن الرجال الذين عانوا من سجن أحد أفراد الأسرة، هم الأكثر عرضة بنسبة 64٪ للإصابة بمرض السكر في مرحلة البلوغ المتأخرة، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لمحنة الطفولة هذه.


تعكس النتائج السابقة التي تفيد بأن حبس أحد أفراد الأسرة أثناء الطفولة كان مرتبطًا أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى الرجال.


ويعد سجن أحد أفراد الأسرة أثناء الطفولة هو تجربة الطفولة الشائعة بشكل متزايد في الولايات المتحدة .. وتشير البيانات إلى أن واحد من كل 17 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 40 و 64 عامًا قد تعرض لسجن أحد أفراد الأسرة ، مقارنة بواحد من كل 63 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 80 وما فوق.


وفي الدراسة الحالية، نظر الفريق في عينة تمثيلية كبيرة من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا في خمس ولايات أمريكية .. ووجدوا في الرجال الذين تعرضوا لصدمة الطفولة هذه أن 7.9٪ يعانون من مرض السكر .. ومن بين الرجال الذين لم يتعرضوا لسجن أحد أفراد الأسرة كطفل ، أصيب 4.8 ٪ فقط بالمرض، وكان الفارق أقل بكثير بالنسبة للنساء (5.4٪ مقابل 4.5٪).

الولايات المتحدة الرجال دراسة فول طفل القلب جامعة مرض السكر دارسة النوبات القلبية تجربة زيادة السكر متأخرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

الفيضانات تضرب الغرب الكندى وسط أوامر بإجلاء آلاف السكان

حريق بغرفة الكهرباء المغذية للشركة المصرية للأقمار الصناعية خارج النايل سات

أوكرانيا: جيشنا فى حالة تأهب دائم ومستعد للدفاع والتصدى للهجمات

الدبلوماسى صعب المقرب من مادورو يدفع ببراءته من التهم الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران

بيني جانتس فى زيارة للمغرب لتوقيع اتفاقيات أمنية الأسبوع المقبل

«الخارجية الفلسطينية» تطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الحلبى