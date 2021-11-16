الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تفرض عقوبات على 11 مسؤولا فى نيكاراجوا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

الخارجية الكندية
الخارجية الكندية

فرضت السلطات الكندية، عقوبات على 11 فردا إضافيا بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بدولة نيكاراجوا، ردا على ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في نيكاراجوا.


وذكر بيان صادر عن الخارجية الكندية، أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، دعت كندا والمجتمع الدولي مرارا وتكرارا نظام رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا إلى تغيير مساره والسعي إلى حل سلمي وديمقراطي للأزمة المستمرة.


وأضاف البيان: "بدلا من ذلك، أخذ نظام أورتيجا البلاد على طريق الاستبداد.. لقد جُرد شعب نيكاراجوا من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.. قام نظام أورتيجا باعتقال واحتجاز المعارضين السياسيين، وقمع وسائل الإعلام المستقلة، وأجبر المدنيين وقادة المجتمع المدني على النفي خوفًا من السجن".


وتواصل كندا دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع القادة السياسيين والصحفيين والنشطاء وغيرهم من السجناء المؤيدين للديمقراطية في نيكاراجوا، وإلى استعادة حقوقهم المدنية والسياسية بالكامل، وفقا للبيان.


وتضيف الإجراءات الكندية الجديدة إلى العقوبات الكندية التي سبق فرضها على المسؤولين في نيكاراجوا، وترحب كندا بالإجراءات الحاسمة التي اتخذها شركاؤها الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وستواصل العمل معهم لزيادة الضغط على النظام لاستعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، حيث تقف كندا والمجتمع الدولي إلى جانب شعب نيكاراجوا في تطلعاته إلى مستقبل أكثر سلاما وعدلا وديمقراطية.


وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "تدافع كندا دائما عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وسنحاسب أولئك الذين ينتهكونها.. نحن نقف إلى جانب شعب نيكاراجوا في تطلعاته لمستقبل أكثر سلاما وعدلا وديمقراطية".

 

وعلى صعيد آخر، واصل الطقس السيء ضرب مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة مما فاقم الفيضانات وأدت إلى إصدار أوامر إجلاء.


وأصدرت السلطات أوامرها إلى 7 آلاف شخص في مدينة ميريت بوجوب بإخلاء منازلهم في مدينة ميريت، وتم إجلاء ألفي منهم، وفق وزير السلامة العامة المحلي مايك فانوُرث.


وحثت السلطات السكان إلى عدم استخدام المياه بعد أن تعطلت محطة التكرير في المدينة.


واخترقت مياه نهر تولامين السدود في مدينة برنستون وتم إجلاء السكان من 290 منزلا، وتم وضع منطقة وادي فريزر تحت نظام مراقبة الفيضانات، مع توقع ارتفاع مستوى مياه عدد من أنهار المنطقة.

الولايات المتحدة المملكة المتحدة جديدة جديد اعتقال مجتمع الصحفيين الخارجية ماضي حقوق الانسان مسؤولين اقتصاد السياسية صحفي المجتمع المدنى الديمقراطية الاقتصادية احترام المجتمع الدولي الإنسان أورتيجا اقتصادي السجناء معارضين الولايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

الفيضانات تضرب الغرب الكندى وسط أوامر بإجلاء آلاف السكان

حريق بغرفة الكهرباء المغذية للشركة المصرية للأقمار الصناعية خارج النايل سات

أوكرانيا: جيشنا فى حالة تأهب دائم ومستعد للدفاع والتصدى للهجمات

الدبلوماسى صعب المقرب من مادورو يدفع ببراءته من التهم الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران

بيني جانتس فى زيارة للمغرب لتوقيع اتفاقيات أمنية الأسبوع المقبل

«الخارجية الفلسطينية» تطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الحلبى