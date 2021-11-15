مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم فى البحيرة

لقيت فتاة مصرعها بينما أصيب 4 أشخاص أخرين، بينهم عروسان، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارتين أثناء خلال زفاف عروسين بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية، تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "ملاكي" وسيارة "ميكروباص" في أرض زراعية بطريق شبراخيت - التوفيقية، أثناء حفل زفاف عروسين بقرية شبراريس.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: «سمر يوسف الحاج، 18 عاما، نورة طه حجازي، 20 عاما، محمد أحمد فواز، 27 عاما، محمد حسن فواز، 22 عاما»، جميعهم مقيمون قرية شبراريس، ومصابين باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، بينما توفيت آية طه حجازي، 18 عاما، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما شهدت محافظة البحيرة مصرع شاب، نتيجة مروره شريط السكة الحديد حيث صدمه قطار ركاب ما نتج عنه وفاته في الحال، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد باستقبال مستشفى كفر الدوار المركزي، محمد حمدي سعد، 18 عاما، مقيم منشية النصر، جثة هامدة، نتيجة اصطدام قطار به، أثناء عبور شريط السكة الحديد، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.