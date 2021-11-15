الإحصاء: 36% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات خلال 8 أشهر

شهدت الصادرات المصرية للسوق الإفريقى نمو بنسبة 36% ، لترتفع إلى حدود 3.4 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 2.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 925.1 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن كينيا جاءت فى المرتبة الأولى بين دول إفريقيا الأكثر استقبالًا للصادرات بقيمة 2.5 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 10.5 مليون دولار، يليها دولة جنوب إفريقيا والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 73.3 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 40.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 33 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية لإثيوبيا 68.5 مليون دولار مقابل 78.9 مليون دولار بانخفاض 10.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وفى المقابل، سجلت واردات مصر من دول القارة الإفريقية 1.3 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 976 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 371.8 مليون دولار، وجاءت دولة كينيا فى المرتبة الأولى بواردات بلغت 153.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 164.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 11.2 مليون دولار.



وبلغت واردات مصر من دولة جنوب إفريقيا 60.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 57.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.8 مليون دولار، كما بلغت الواردات من إثيوبيا 5.1 مليون دولار مقابل 5.2 مليون دولار بانخفاض 100 ألف دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيـمة العجـز فى الميـزان التجارى إلى 2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة إنخفاض قدره 17.7 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 50.5 ٪ حيـث بلغـت 3.26 مليار دولار خـلال شهـر أغسطس 2021 مقابل 2.17 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 66.9 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.4 ٪ ،ملابس جاهزة بنسبة 35.5 ٪، أسمدة بنسبة 15.1 ٪،).



كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.2 ٪ حيث بلغت 6.17 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2021 مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 91.9 ٪، بترول خام بنسبه 30.6%،أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 18.6 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6 ٪).