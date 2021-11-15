الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها الملابس.. الإحصاء: 44% زيادة في الصادرات المصرية خلال 8 أشهر

الصادرات
الصادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع إلى حدود 12.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 8.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.6 مليار دولار بنسبة 44%.


وجاءت صادرات ملابس جاهزة فى المرتبة الأولى بين الصادرات المصرية تامة الصنع بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 877.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 384.5 مليون دولار، يليها صادرات الأسمدة التى بلغت 1.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 959.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وصادرات عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 683.2 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 484 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها  199.1 مليون دولار.


وبلغت صادرات مصر من أثاث 145.9 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 116.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 411.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 79.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 331.8 مليون دولار.


كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى إلى  2.91 مليار دولار خلال شهر  أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره  17.7 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة  50.5  ٪ حيث بلغت 3.26 مليار دولار خـلال شهـر أغسطس  2021 مقابل  2.17  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: «عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة   66.9  ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة  44.4 ٪  ،ملابس جاهزة بنسبة 35.5 ٪، أسمدة بنسبة  15.1 ٪».

كما ارتفعت  قيمة الواردات بنسبة   8.2 ٪ حيث  بلغت  6.17  مليار دولار خـلال شهر أغسطس  2021  مقابل  5.70 مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها:  «منتجات البترول  بنسبة   91.9  ٪، بترول خام  بنسبة  30.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه  18.6  % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة  36.6  ٪».

 

الاحصاء صادرات السلع تامة الصنع مصر ملابس واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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