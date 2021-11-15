تنفيذ حملات مكثفة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى مدينة المنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من أعمال إصلاح وصيانة وتركيب كشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة، بالقرى التابعة لها، إذ قامت بإصلاح وصيانة وتركيب 41 كشاف إنارة ولمبة ليد، كما نظمت حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة.

ومن جانبه، قال أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، إن قسم الإنارة بالقرية واصل أعمال صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة، حيث تم تركيب 3 كشافات ليد أمام نادي النيابة الإدارية، كما تم صيانة 15 كشاف إنارة أمام فندق القوات المسلحة ومبنى الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، أن قسم الإنارة واصل أعماله الفنية بقرية صفط الخمار، حيث استكمل أعمال شد الأسلاك بطريق عزبة البكل بطول 1000 متر أسلاك وتركيب 5 كشافات إنارة، وتركيب 10 لمبات ليد وصيانة 8 كشافات إنارة حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الحوادث ليلا وتسيير حركة السيارات.

وأوضح حماده جمعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، أن قسم البيئة واصل حملات النظافة المكثفة بالقرية، إذ تم رفع 15 طن مخلفات وتراكمات من قرية طوة، التابعة للوحدة المحلية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا، كما واصل قسم المسطحات الخضراء أعماله الجمالية.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الأعمال والحملات تأتي في إطار متابعة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تفعيل وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة ورفع كفاءتهما.