الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير خارجية فرنسا: الاتحاد الأوروبى بصدد دعم عقوبات محتملة ضد شركة فاجنر الروسية

جان إيف دريان
جان إيف دريان

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف دريان، إن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الإثنين على وضع إطار قانوني للعقوبات المحتملة ضد المرتزقة الروس "فاجنر".

وفى تصريحات على هامش اجتماع لمجلس الشئون الخارجية الأوروبي، تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، قال جان إيف لودريان، إن الاجتماع تطرق إلى بحث الوضع في مالي، مشيرًا إلى وجود إرادة مشتركة لاتخاذ قرار بشأن الإطار القانوني للعقوبات التي سيتم تنفيذها ضد شركة فاجنر.

وتابع قائلا: “هذه العقوبات تستهدف أيضًا الشركات التي تعمل مع فاجنر”، مشيرا إلى أن "فاجنر هي في المقام الأول مجموعة من المرتزقة الروس الذين يشنون الحرب ويقومون بأعمال لزعزعة الاستقرار بالوكالة نيابةً عن الآخرين، وتقوم باستخدام الدولة بشكل مباشر من الناحية المالية وتطور أعمال النهب".

يشار إلى أن فرنسا حذرت مالي من أنها ستفقد "دعم المجتمع الدولي" وستتخلى عن "مقومات كاملة من سيادتها" إذا استعانت بمجموعة فاغنر الروسية للأمن الخاص، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا عن خفض القوات الفرنسية البالغ عددها 5000 جندي إلى النصف مما دفع برئيس وزراء مالي، شوجل مايجا، إلى اتهام ماكرون بالتخلي عن بلده "في منتصف الطريق" بقراره سحب قوة برخان، ونددت فرنسا بتصريحات رئيس الوزراء المالى على لسان وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، واصفة هذه التصريحات بـ"غير المقبولة"، مؤكدا أنه "لا يمكن التعايش مع مرتزقة".

 

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