الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

3 أعمال تستعد لدخول سباق موسم نصف العام السينمائى

كيرة والجن
كيرة والجن

تستعد ٣ أفلام جديدة لدخول سباق موسم نصف العام السينمائى، الذى ينطلق يناير المقبل، حيث دخل صناع تلك الأفلام فى ماراثون التصوير تمهيدًا للحاق بأحد أبرز المواسم السينمائية.

وبدأ صناع فيلم «كيرة والجن» تصوير أحداثه بعد فترة توقف، حيث توجه فريق العمل إلى مدينة الأقصر لتصوير بعض المشاهد لمدة ١٠ أيام قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية بالقاهرة.

الفيلم بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز وهند صبرى، وتعود أحداث الفيلم بالمُشاهد إلى ثورة ١٩١٩، وهو الحدث الكبير الذى يوحد مصائر أحمد عبدالحى كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا فى النضال ضد المحتل اﻹنجليزى، والعمل مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل الاسم نفسه، إخراج مروان حامد. كما بدأ الفنان أحمد حلمى تصوير مشاهده فى فيلمه «العيل» وتحديدًا بالديكور الخاص بصالة «جيم»، بإدارة المخرج محمد شاكر خضير، ويشارك فيه عمرو عبدالجليل ونسرين أمين وروبى ونور إيهاب.

ويعود «حلمى» إلى السينما بعد غياب منذ ٢٠١٩ بفيلمه «خيال مآتة» تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى. ويقترب فيلم «عودة طاقية الإخفا» من دخول بلاتوه التصوير قريبًا بعد الاستقرار على أماكن التصوير النهائية، ويواصل حاليًا المؤلف يوسف حسن يوسف عقد جلسات عمل مكثفة مع أحمد الفيشاوى والمخرج رامى رزق الله لوضع اللمسات النهائية قبل التصوير.

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وائل لطفي

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