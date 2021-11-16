الدليل الشامل للرعاية الوقائية للرجال بعمر العشرينات

بينما لا يمكنك التحكم في جيناتك، فإن تولي مسؤولية صحتك العامة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الحالات المرضية.

ولدى بعض الرجال فكرة خاطئة وهي أنهم إذا بدوا بصحة جيدة، فلن يحتاجوا إلى زيارة الطبيب، ولكن الخضوع للفحوصات الطبية المنتظمة يمكن أن يساهم في الكشف عن الأمراض مبكرًا.

قدم الخبراء بموقع "health line" الطبي، دليل الرعاية الوقائية التي يمكنك تلقيها للحفاظ على صحتك في كل مرحلة من مراحل حياتك.

الرعاية الوقائية بدءًا من العشرينات والثلاثينيات من العمر

بشكل عام يعاني الرجال في العشرينات والثلاثينيات من العمر من مشاكل صحية أقل من الرجال الأكبر سنًا، حيث يمكن أن يساعدك بناء عادات صحية عندما تكون صغيرًا في تقليل احتمالات إصابتك بمشكلات صحية عندما تكبر.

قد تتضمن العادات الصحية التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي في هذه المرحلة العمرية ما يلي:

تقليل التوتر والحصول على قسط وافر من الراحة

الحد من تناول الكحول بما لا يزيد عن مشروبين في اليوم

تجنب التدخين والتدخين السلبي والتبغ

الحفاظ على وزن معتدل

تجنب الأنشطة التي تنطوي على مخاطر عالية للإصابة ، مثل الرياضات الشديدة-

ارتداء حزام الأمان دائمًا عندما تكون في السيارة

حتى إذا لم يكن لديك أي مخاوف صحية معروفة ، فلا يزال من الجيد زيارة الطبيب لإجراء فحوصات منتظمة، حيث يجب أن يخضع معظم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا لفحص طبي مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات .

يعاني العديد من الشباب من القلق أو الاكتئاب أو غيرهما من حالات الصحة العقلية، فإذا كنت تعاني من أعراض حالة صحية عقلية، فمن الجيد أيضًا التحدث مع الطبيب بشأن التقييم.

ينشط العديد من الرجال جنسيًا خلال سنوات المراهقة أو في العشرينات من العمر، لذا لابد من الخضوع لفحص الأمراض المنقولة جنسيًا.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن يخضع كل شخص بين سن 13 إلى 64 عامًا لاختبار روتيني واحد على الأقل لفيروس نقص المناعة البشرية .

كما توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بأن يخضع الأشخاص ذوو الرؤية السليمة لفحص كامل للعين مرة في العشرينات من العمر ومرتين في الثلاثينيات من العمر، بالإضافة إلى فحص ارتفاع ضغط الدم.