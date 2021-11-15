كولومبيا: حزب الله خطط لاستهداف مسئول استخبارات إسرائيلى

أفادت مواقع إسرائيلية عصر اليوم الاثنين أن أعضاء في حزب الله اللبناني خططوا لاستهداف العديد من المسئولين البارزين في كولومبيا، بما في ذلك ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.

حزب الله يتجسس على ضباط استخبارات إسرائيليين

أكد ضابط إسرائيلي سابق بكولومبيا، (كان سابقًا ضمن فريق دبلوماسيين إسرائيليين)، أنه أدرك أن "عناصر من حزب الله كانت تتجسس عليه"، كما أنه "تلقى إشعاراًمن الموساد ونشطاء أجانب آخرين بأن عناصر حزب الله يراقب أنشطته اليومية"، حسب ما أوردته صحيفة "إل تييمبو" الكولومبية.

فيما أكدت السلطات الكولومبية، مؤشرات معينة أشارت للمحققين إلى أن "الضابط السابق كان مستهدفًا من قبل حزب الله باغتيال"، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست.

ومن جهته قال وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو لصحيفة "إل تييمبو" أن "حكومة بلاده تراقب أنشطة حزب الله اللبناني على أراضيها في ظل اتهامه بارتكاب أعمال إجرامية"، معتبرا أنه "يمثل خطراً على كولومبيا، مضيفا "منذ شهرين اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على تنظيم عملية لتوقيف وترحيل مجرمين مفوضين اثنين من حزب الله كانت لديهما نية ارتكاب فعل إجرامي في كولومبيا".

أشار "مولانو" أن هناك "خطرا من حزب الله في فنزويلا، وما يمكن أن تخلقه علاقاته بتهريب المخدرات أو الجماعات الإرهابية من الجانب الفنزويلي، بالنسبة للأمن القومي الكولومبي".

يشار إلى أن وجود حزب الله داخل حدود كولومبيا يشكل مصدر قلق كبير لقيادة بوجوتا، وتتخذ الحكومة إجراءات لإزالة نفوذه.

يذكر أن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، قال خلال مقابلة مع i24NEWS الأسبوع الماضي: "بالنسبة لنا ، حزب الله هو جماعة إرهابية". مضيفاً: "عندما نرى أنشطة حزب الله في أراضينا نتصرف بسرعة وبقوة ، وفي الواقع ، ألقينا القبض على أعضاء يُزعم أنهم يعملون لصالح حزب الله ، ويسعون إلى أهداف لأعمال إرهابية في بلدنا".