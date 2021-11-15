الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة تموينية مكبرة تضبط 222 كيلو لحوم فاسدة فى دمياط

حملة تموينية
حملة تموينية

نجحت مديرية التموين بدمياط فى ضبط 222 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت محاضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ووجهت مديرية التموين بدمياط، اليوم الإثنين، يرافقها إيهاب شكري مدير عام الطب البيطرى بدمياط، بالاشتراك مع الرقابة التموينيه ومباحث التموين، تمكنت من ضبط 222 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي شملت “دواجن متبلة، دواجن كاملة، كبدة مستوردة، عجينة حواوشى، سجق، لحوم مدخنة ،فرانكفورتر، سلامى”.

ومرت الحملة على 55 منشأة تبين أن منها 25  تداربدون ترخيص وبها خطورة داهمة على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها جميعا،وتحرير 60 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولى الأغذية وإعدام 250 كيلو أغذية فاسدة و 50 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، كما تم سحب 160 عينة أغذية متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى.
 

من ناحية أخرى، تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث تتضمن تلك القوافل وحدات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و صيدلية ووحدتين للأشعة والسونار و معمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق .

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، انه تم تنظيم قافلة طبية بقرية السعدية القبلية بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى استمرت على مدار يومىن خلال الأسبوع الماضي، تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1557 مواطن، وتحويل 19 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

 

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط تموين

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وائل لطفي

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