الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على 15 متهمًا بالإتجار بالبشر تحت ستار تشغيل العمالة المنزلية.. غدًا

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدا الثلاثاء، الحكم على 15 متهما بالإتجار بالبشر، تحت ستار تشغيل العمالة المنزلية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 7175 لسنة 2021 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1123 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، قيام المتهمين «ع.م»،  تعمل محامية حرة وصاحبة مكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «م.س»، 24 سنة، ويعمل موظف استقبال بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «ع.ع»، الشهير بـ عادل المصري اللبناني، 36 سنة، ويعمل طاهي، «إ.ع»، 36 سنة، موظف بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «أ.ف»، 18 سنة، طالبة جامعة وموظفة بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، «أحمد.ع»، وشهرته بطوط، 19 سنة، ويعمل موظفا بعيادة بالتجمع الخامس، «أ.أ»، 66 سنة، يعمل محامي حر، «ا.ح»، 52 سنة، يعمل رئيس قسم الاقتصاد السياسي بإدارة أبو قرقاص التعليمية بمحافظة المنيا، «م.ع»، 57 سنة، يعمل مستشار تسويق وإعلان، «ع.أ»، 52 سنة، بالمعاش، «ع.ف»، 50 سنة، «ف.م»، الشهير بـ فرانك، 87 سنة، صاحب شركة النيل للملابس، «ن.ق»، 56 سنة، بدون عمل، «م.ح»، 58 سنة، صاحب شركة الصالح للاستيراد والتصدير، «أ.م»، 39 سنة، مستشار تسويق إعلام بالشركة الدولية لتصنيع وتجميع السيارت، بإيواء واستخدام المجني عليهن 10 سيدات وفتيات، وذلك بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف لديهن.

وأضاف أمر الإحالة   قيام المتهمين من الأولى إلى السادس بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لذلك العرض السالف البيان تزعمتها المتهمة الأولى تخصص نشاطهم في استقطاب النساء ذوات الظروف الاجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجاري الخاص بالمتهمة الأولى وهي شركة «البرنسيسة» لإلحاق العمالة المنزلية عن وظائف للعمل المنزلي برواتب مجزية، للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدميهن ومنهم المتهمين من السابع إلى الخامس عشر من أجل الحصول على منفعة مادية للمتهمين من الأول حتى السادس تمثلت في مبالغ مالية ومنفعة جنسية للمتهمين الثاني ومن السابع إلى الخامس عشر.

شهادة الشهود

«ن.ا»، 21 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي تجاري صناعي شهدت أنها حال بحثها عن فرصة عمل بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أبصرت إعلان لمكتب البرنسيسة للعمالة المنزلية يطلب خلاله عمالة منزلية وبمهاتفة المعلن طلب منها الحضور؛ لإجراء مقابلة شخصية بمقر المكتب، وبوصولها أبرم معها عقد عمالة يتضمن العديد من الشروط لم تتمكن من الإطلاع عليها وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومي خاصتها، وتبلغ لها من أعضاء المكتب بتوافر فرصة عمل لدى المتهم الثالث عشر وبوصولها فوجئت به يتجرد من ملابسه مطالبًا إياها بأعمال منافية للآداب فلاذت بالفرار.

وأشارت إلى أن المتهمين يقوموا بعمل إعلان وهمي لاستقطابها واستغلالها جنسيًأ بإرسالها إلى المتهم الثالث عشر وأضافت بأنها حال تواجدها بمقر المكتب تعدى عليها المتهم الثاني، بأن قام بملامسة مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بها.

الشاهدة الثانية:

«خ.خ»، 35 سنة، ربة منزل شهدت، أكدت أنها توجهت إلى مكتب البرنسيسة للعمالة المنزلية وبوصولها تقابلت مع المتهمة الأولى والمتهمان الثاني والسادس، وأقامت بالمكتب لحين تهيئة عمل لها مبرمين معها عقد عمالة وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومي خاصتها، وتم إرسالها إلى أحد راغبي المتعة فراودها عن نفسها ولما رفضت تركها ترحل وعادت إلى مقر المكتب، وحال تواجدها بمقر المكتب فوجئت بالمتهم الثاني يتعدى عليها جنسيًا بتجريدها من ملابسها رغمًا عنها متعديًا عليها ضربًا وواقعها على غير إرادتها، وأشارت إلى المتهمين بقيامهم بعمل إعلان وهمي لاستغلالها جنسيًا.

المستشار محمد أحمد الجندي الحكم جنايات القاهرة البرنسيسة ربة منزل

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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