الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

التعليم العالى تنظم ورشة عمل بعنوان «إدارة المياه.. التحديات والفرص المستقبلية»

ورشة عمل بعنوان «إدارة
ورشة عمل بعنوان «إدارة المياه.. التحديات والفرص المستقبلية

نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بالتعاون مع معهد بحوث البترول المصري، اليوم، بمقر المدينة ببرج العرب ورشة العمل الأولى بعنوان "إدارة المياه: التحديات والفرص المستقبلية"، ضمن سلسلة ورش عمل تحت عنوان "بالبحث العلمى نستطيع"، بحضور الدكتور منى عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري.

وأشارت «منى» إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار توجه الدولة لتفعيل التواصل والتكامل بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعلوم والتنمية والابتكار، ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن التعاون يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكامل استراتيجية معالجة المياه مع السياسة العامة للدولة، للإدارة الرشيدة للمياه، والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر مصطفى أن الورشة تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين معهد بحوث البترول والمدينة، وكذلك دعمًا لعملية التنمية المستدامة في مصر، وحماية مواردها الطبيعية، ومن أجل الإدارة الفعالة لموارد المياه.

مشاريع بحثية للمعالجة والمحافظة على المياه

وتضمنت الورشة العديد من المحاضرات المشتركة لنماذج مشاريع بحثية للمعالجة والمحافظة على المياه كمستقبل للتنمية المستدامة، وكذلك مناقشة التحديات التى تواجه القطاع الصناعي، وكيفية حلها بمساعدة البحث العلمي.

وعلى هامش ورشة العمل، تفقد الحضور معرضًا يتضمن نماذج أولية لأبحاث علمية من الجانبين تم استخدامها فى حل بعض مشكلات المياه فى مجالات الصناعة المختلفة.

شارك فى فعاليات الورشة عدد من السادة رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات المصرية، ورجال الصناعة، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة والمعهد.

وزارة التعليم عرض الرئيس خالد رؤساء تفعيل العالي عبد الفتاح السيسي مصري البترول الرئيس عبد الفتاح السيسي

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