الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطلان خطفا مسنًا بسبب الخلاف على المخدرات فى حلوان.. تجديد حبس

عاطلان
عاطلان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس شخصين لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاشتراك مع آخر "هارب"، في ارتكاب واقعة اختطاف مُسن لوجود خلافات بينهم وبين ابنه على تجارة المواد المخدرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من موظفة، مقيمة بدائرة القسم بحضور شخصين "غير معلومين لديها" للشقة سكنها حال تواجدها بعملها وقيامهما بالسؤال عن شقيقها عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية"، وعقب علمهما بعدم تواجد الأخير قاما باصطحاب والدها عنوة داخل سيارة "بدون لوحات معدنية" وقاما بالانصراف لجهة غير معلومة وأضافت بعدم علمها بمكان تواجد شقيقها سالف الذكر.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 سائقين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمنطقة الصف بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط إثنين منهم حال استقلالهما سيارة ملك أحدهم و المستخدمة في ارتكاب الواقعة،. 

وبمواجهتهما أقر أحدهما بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المُبلغة حول تجارة المواد المخدرة فخطط والمتهم الهارب لاختطاف المجنى عليه،  واحتجازه بشقة سكنية ملك أحدهم كائنة بمنطقة الصف، لإجبار نجله على دفع المبالغ المالية قيمة المواد المخدرة وفى سبيل ذلك استعان بمالك السيارة المضبوطة لتنفيذ مخططهما، وأقر الثانى بما جاء بأقوال الأول.

وتم بإرشاد أحدهما العثور على المجنى عليه داخل الشقة المشار إليها، وبسؤاله اتهم المتهمان والهارب باختطافه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

اختطاف محافظة عدن شرطة مكان مدير ضبط قسم شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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