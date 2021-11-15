الخميس.. حفل فنى لفرقة «نظرة» فى بيت السنارى

تنظم مكتبة الإسكندرية، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحا للجمهور، لفرقة "نظرة" للغناء والموسيقى الروحية، وذلك يوم الخميس 18 نوفمبر الجاري، في تمام السابعة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني والموسيقي الروحية النابعة من التراث الشعبي والمديح والموال القصصي، والتي تساعد على تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع.

يأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث.

جدير بالذكر أن فرقة نظرة؛ هو تجمع فني لمجموعة من الشباب الموهوبين في الغناء والموسيقى، ويعمل الفريق على تقديم روائع الابتهالات والقصائد بمصاحبة الموسيقى لإيصال الحالة الفنية إلى كل الناس، ويعتمد على الفن الهادف باعتباره اللغة العالمية التي تصل إلى العقول والقلوب في وقت واحد.

ومن جانب آخر؛ تُنظم مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير، ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان "تعلم مبادئ البورتريه الكاريكاتيري"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر في تمام الرابعة عصرًا، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الاسكندرية.

وتركز الورشة على التعريف الصحيح بفن الكاريكاتير وجذوره التاريخية، ورواده الأوائل، مع توضيح الأنواع الأكثر تميزًا لهذا الفن من حيث المحتوى والشكل والأسلوب، هذا بالإضافة إلى توضيح الفرق بين كاريكاتير الواقع والخيال، وكذلك المهارات الواجب توافرها في فنان الكاريكاتير، ويصاحب ذلك تطبيقات عملية لنماذج من رسومات الكاريكاتير، بحيث يتمكن الحضور في النهاية من تعلم مبادئ الرسم الكاريكاتيري وكذلك البورتريه الكاريكاتيري.

ويحاضر في الورشة الفنان عماد عبدالمقصود؛ رسام الكاريكاتير بمؤسسة روزاليوسف، وهو حاصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في مجال الكاريكاتير، ونُشر له العديد من الأعمال بجريدة الحياة اللندنية والعربي الجديد وجريدة الجريدة الكويتية وأخبار الأدب والأهرام ومجلة صوت الهند الصادرة عن المركز الثقافي الهندي ومجلة الفيلم الصادرة عن جمعية "جزويت القاهرة".

تقام الورشة على هامش احتفالية ومعرض "رخا.. المعلم الأول"، وتهدف إلى اكتشاف الموهوبين في مجال فن الكاريكاتير، ودعمهم ورعايتهم، من خلال تزويدهم بالأفكار والمهارات الفنية الدقيقة.

