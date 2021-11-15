الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد وفاتها.. من هى الإعلامية مها حسنى؟

مها حسني
مها حسني

رحلت عن عالمنا، منذ قليل الإعلامية مها حسني، بعد صراع طويل مع المرض، على إثر تعرضها لأزمة نفسية شديدة بعد وفاة والدها المهندس عادل حسني، العام الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقبل وفاتها بعدة أيام تم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الجوي، وبعدها تم نقلها بعربة إسعاف مجهزة إلى مستشفى المطرية التعليمي.

وصرح خالد سالم، المخرج بالتليفزيون المصرى بوفاة الإعلامية القديرة مها حسني، كما أكد أن الجنازة شيعت بعد صلاة العصر من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، على أن يتم دفنها في مقابر الغفير، كما أكد أن الأسرة لم تحدد، إلى الآن، موعد أو مكان العزاء.

وحرصت الصفحة الرسمية لماسبيرو على نعيها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية والمذيعة الجميلة المهذبة الراقية مها حسني، من مذيعات العصر الذهبي للإعلام المصري، اللهم اغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم بدّل سيئاتها حسنات وأسكنها فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين".

ويستعرض الدستور، خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات عنها على النحو التالي.

تم تلقيبها بالمذيعة الوطنية، حيث بدأت عملها بالتليفزيون المصري ماسبيرو، منذ أوائل فترة التسعينيات.

قدمت خلال مشوارها الإعلامي العديد من البرامج، والتي كان من أشهرها برنامج "أيامنا الحلوة" ثم قدمت برنامج يحمل اسم "سيدتي" يهتم بأحوال المرأة وكل ما يخصها بشكل عام.

تعرضت لوعكة صحية خلال آخر أيامها، وتم نقلها إلى المستشفي بعدما عاشت فترة نفسية سيئة كبيرة بعد وفاة والدها العام الماضي، وابتعدت عن الوسط الإعلامي نهائيا.

الإعلامية مها حسني المهندس عادل حسني وباء فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا المستشفى الجوي مستشفى المطرية التعليمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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