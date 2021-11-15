الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 86 محلًا ومقهى مخالفًا وتحرير 750 محضرًا فى حملات بالإسكندرية

حملات على المحلات
حملات على المحلات والمقاهي بالإسكندرية

 نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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هذا وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 65 محلا مخالفا، و21 مقهى والتحفظ على عدد 849 حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير 750 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 272 ألف جنيه على المحلات الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

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وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

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وأعلنت المحافظة أمس أنه شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء حيث تمت إزالة 2500 إعلان مخالف وتحصيل 2 مليون و300 ألف جنيه غرامات فورية، وتحرير 1965 محضرا نتيجة حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية في الفترة من 25 أكتوبر حتى 13 نوفمبر 2021. 

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وأسفرت الحملات المكبرة عن إزالة عدد 272 إعلانا مخالفا من حي المنتزة ثان وعدد 293 إعلانا مخالفا من حي المنتزة أول، وعدد 747 إعلانا مخالفا من حي شرق وعدد 185 إعلانا مخالفا من حي وسط، وعدد 140 إعلانا مخالفا من حي الجمرك وعدد 198 إعلانا مخالفا من حي غرب، وعدد 335 إعلانا مخالفا من حي العجمي، وعدد 160 إعلانا مخالفا من العامرية أول، وعدد 98 إعلانا مخالفا من العامرية ثان، وإزالة عدد 72 إعلانا مخالفا من مركز ومدينة برج العرب. 

أحياء الإسكندرية الأجهزة التنفيذية الاجراءات الاحترازية محافظ الإسكندرية حملات تشميع المقاهي والمطاعم المخالفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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