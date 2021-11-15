كيف يمكن الحفاظ على الأسنان لفترة أطول؟

مع تقدم الشخص في العمر تتجه الأسنان الخاصة به للضعف بطبيعة الحال، ولكن إذا تم الحفاظ عليها باستمرار سوف نقلل من خطر فقدانها سريعًا وتعرضها للتسوس، وفيما يلي يوضح الدكتور يوسف جيرمن، أخصائي تجميل وجراحة الأسنان، نصائح مختلفة للاهتمام بالأسنان.

استخدام خيط الأسنان

يعد استخدام خيط الأسنان من الأمور المفيدة للغاية والمهمة في الحفاظ عليها، لذا من الأفضل أن يتم استخدامه بالطريقة الصحيحة الخاصة به.

الكشف المبكر

يعد الكشف المبكر والفحص الخاص بالأسنان كل 6 أشهر أمرا في غاية الأهمية ويجنبك التعرض للخلع والحشو، والكشف عن وجود مشكلات بصورة مبكرة مما يعني الحل الأفضل المبكر.

منتجات العناية بالأسنان

اختيار منتجات العناية بالأسنان المناسبة لك والتى لا يمكنها صرف المزيد من الأموال في غير مكانها.

الغسل قبل النوم

ضرورة غسل الأسنان بشكل جيد قبل النوم، ولا نهمل ذلك حتى يتخلص من الجراثيم والتراكمات الموجودة عليها خلال ساعات النهار.

اختيار الفرشاة المناسبة

استخدام الفرشاة بطريقة صحيحة أمر غاية في الأهمية، وأخذ الوقت الكافي لتنظيف الأسنان بشكل صحيح بحركات دائرية لإزالة الجير حتى لا يسبب تراكم الطعام التهابات اللثة.

عدم إهمال غسل اللسان

غسل اللسان وعدم إهماله، حيث إن الكثير من الأشخاص يهملون تنظيف اللسان، وهو خطوة مهمة في عدم التعرض لرائحة الفم الكريهة.

شرب المياه

يعد شرب الماء باستمرار بعد كل وجبة من الأمور الهامة التى تعمل على التخلص من آثار المشروبات والأطعمة.

تناول الخضروات والفاكهة

يعمل تناول الخضروات والفاكهة والأطعمة المفيدة بشكل عام، بخلاف الحلويات والأطعمة الضارة، على مد الجسم بالصحة من خلال الحصول على الألياف المفيدة للجسم .

غسول الفم

يعد غسول الفم من الأمور التى نحتاجها بالطبع، حيث يعمل على سيادة الرائحة العطرة، بالإضافة إلى إزالة الرائحة الكريهة بالنسبة للفم.