الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 3496 طن رخام وشحن 4000 طن صودا كاوية بموانئ بورسعيد

ميناء
ميناء

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبلت السفينة  “DIAA”  والتى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 96 مترًا والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 3496 طنًا رخام بالميناء، كما استقبلت السفينة “ULUCKA” وجنسيتها تركيا ويبلغ طولها 107 مترًا والغاطس 7 متر وذلك لشحن 4000 طن صودا.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة  سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

موانئ بيان ميناء قناة السويس اقتصاد اجراءات

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وائل لطفي

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