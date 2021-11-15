المفكر أحمد زايد: فوزي بجائزة العويس الثقافية يدفعني لمزيد من العطاء لخدمة الوطن

وصف المفكر وأستاذ علم الاجتماع السياسي أحمد زايد فوزه بجائزة الدورة الــ17 لجائزة العويس الثقافية، فئة الدراسات الإنسانية والمستقبلية (العلوم الاجتماعية) 2020ــ2021، بالوسيلة لمزيد من العمل والإنجاز والتقدم.

وقال زايد - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - :" حصولي على هذه الجائزة شرف كبير لي لاسيما أنها جاءت وسط تنافس عدد من المتخصصين في علم الاجتماع".

وأضاف أن الجائزة تتويج لمسيرة من العمل والكفاح منذ أن خرج من قريته عام 1961، موضحا أن هذه المسيرة تمثلت في ترجمة كتب وتدريس وتأليف وتخريج طلاب وكتابة مقالات ثم بناء مدرسة علمية في مجال التخصص وتأسيس أشكال من التكوين العلمي للطلاب.

وتابع قائلا:" أعد أن تدفعني الجائزة لمزيد من الإنجاز والعمل والبحث ومزيد من العطاء للوطن وخدمة الوطن الغالي لمصرنا العزيزة التي نتمنى لها التقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الإماراتية أعلنت أسماء الفائزين بجوائز دورتها السابعة عشرة 2020 ـ 2021 من بين 1847 مرشحا تقدموا لنيل الجوائز في هذه الدورة في جميع الحقول.

وفاز بالجائزة في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية، المفكر المصري الدكتور أحمد زايد أحد أبرز علماء الاجتماع المعاصرين، وهو من القلائل الذين أسسوا مدرسة مصرية عربية في علم الاجتماع تعني بفهم المشروع الحداثي ونقد الذات.

وجاء في حيثيات الفوز أن الدكتور أحمد زايد قد تسلح بأدوات التحليل السيسولوجي، والاجتماع السياسي، من أجل بلورة رؤى ومساهمات جادة في إطار المدرسة العربية لعلم الاجتماع، كما أنه يوظف ببراعة المتمكن كل منتجات العلوم الإنسانية من مفاهيم ومناهج لمعالجة قضيّته، ولقد أعاد الاعتبار لمفهوم علم الاجتماع الريفي، من خلال تركيز الضوء على الريف بوصفه حقلا دراسيا متميزا.