غلق كلي وتحويلات مرورية في امتداد شارع حسن المأمون لتنفيذ الـ«مونوريل»

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بالقاهرة، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى للشارع خلف مسجد السلام، الواصل ما بين شارع أحمد الزمر وامتداد شارع حسن المأمون لمدة ستين يوما، بدايةً من الساعة 12 صباحًا على أن يتم استكمال السير بشارع أحمد الزمر يمينًا امتداد حسن المأمون.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات والمواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.