من 10 لـ 13 يناير 2022 .. تفاصيل إنطلاق النسخة الرابعة لـ«منتدي شباب العالم»

قالت المتحدث الرسمي لمنتدى شباب العالم، سارة بدر، إن الشباب يشعرون بالفخر الشديد لعودة المنتدى بعد توقف دام لمدة عام.

وأكدت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على أن الأكاديمية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تفعل نشاطات الأكاديمية المختلفة مثل تقديم خدمات التحويل الرقمي والاستثمار في البشر، أغلى ما نملكه، وتكون شريك أساسي في ريادة الأعمال، لافتة إلى أن المؤتمر الوطني للشباب تحول إلى محفز فكري وعلامة فارقة في التطوير من خلال العلاقة الممتدة بين الأكاديمية للتدريب و مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن الاكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت قبلة التغيير و الإبداع وتقديم الحلول المبكرة وفقًا لأعلى المعايير الفكرية، فالأكاديمية وضعت لنفسها عدة أهداف استراتيجية مثل الاستثمار في رأس المال البشري وأن تكون مرجع ومركز للتميز الفكري وأن تكون شريك استراتيجية ليقود تطوير المؤسسات لتوفير بيئة عمل مثالية النزاهة والشفافية.



وأكدت أن الأكاديمية نجحت في تدريب ما يزيد عن ٢٨ ألف متدرب شملت برامج تدريب كافة مؤسسات الدولة المصرية.

وتابعت أن أن الأكاديمية شاهدة على جهود خريجيها في إنجاح نسخ المنتدي الثلاثة السابقة وتلك النسخ أكدت علي تلاحم البشر من كل الفئات والأعمار.

وأضافت: من دواعي سروري، إعلان عن عودة منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية من ١٠: ١٣ يناير في شرم الشيخ و تناقش أوضاع العالم بعد جائحة كوروتا وتأثيراتها المختلفة، وتأتي فعاليات المنتدى بالالتزام مع كافة الإجراءات الاحترازية.