للتحول لشبكات النقل الذكية.. «الكهرباء» تبدأ التشغيل التجريبي لمركزي تحكم ضمن 47 مركزا جديدا

إنشاء 47 مركز تحكم كبري

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة على تحويل الشبكة التقليدية لنقل الكهرباء إلى شبكة ذكية، و كان لمراكز التحكم القومي والإقليمي دورًا بارزًا في مسار هذا التحول.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد قال أن النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الكهرباء في مصر تتمثل في إقامة الشبكات الذكية سواء في مجال نقل الكهرباء أو التوزيع.

وأضاف وزير الكهرباء، أن الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر ترتكز الآن علي الاستفادة القصوى من موارد الطاقة المتجددة تقليل تكلفة الإنتاج، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

وفي سياق التحول إلى الشبكات الذكية، ترصد "الدستور"، في السطور التالية جانبا من خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التحكم الكهربائي على مستوى الجمهورية.

- إنشاء 47 مركز تحكم

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى إنشاء 47 مركز تحكم ضخم، وفقًا لخطة قطاع الكهرباء التي من المقرر أن يتم تنفيذها على خمسة مراحل في شبكات توزيع الكهرباء التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 مراكز تحكم هى:

- 4 مراكز تحكم بشركتى شمال وجنوب القاهرة وهم تحكمات (مدينة نصر-القاهرة الجديدة – الدقي- 6 أكتوبر).

- مركز تحكم شرق اسكندرية .

وعلى التوازى سيتم تنفيذ 4 مراكز تحكم أخرى بمشروع تحسين كفاءة الطاقة.

فى المرحلة الثانية والثالثة تنفيذ (10) مراكز تحكم على أن يتم استكمال تنفيذ باقى مراكز التحكم طبقا لجاهزية الشبكة الكهربائية، وإنشاء مشروع مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- مراكز تحكم في التشغيل التجريبي

1- أول مركز آلي للتحكم فى الكهرباء وتوزيع الطاقة بالقاهرة الجديدة، نفذته شركة شنايدر إليكتريك العالمية بعد منافسة مع جنرال إلكتريك وشركة أخرى صينية.

باستثمارات 700 مليون جنيه.

الشركة العالمية تعاقدت على تنفيذ 4 مراكز تحكم للطاقة بقيمة استثمارات تصل إلى 4.6 مليار جنيه مع قطاع الكهرباء.

2- مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بمدينة نجع حمادى

إنتهاء أعمال التطوير التى شهدها المركز خلال الفترة الماضية

تم تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي بتكلفة ٣٢٧ مليون جنيه

بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"

من خلال قرض ميسر

شارك في تنفيذ أعمال التطوير كبري الشركات المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة

سيمنس و إريكسون و صان مصر

التطوير شمل الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كافة المجالات بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

يراقب مركز التحكم الإقليمى بمدينة نجع حمادى 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا والذي يضم محافظات "سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان".

ويراقب تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدائها بما يحقق استقرار الشبكة

يقوم بتحديد مواقع الأعطال وأسبابها في الشبكة

ويقلل أوقات الإصلاح وزمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة.

يحافظ على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال بمحافظات جنوب الصعيد.

و تعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء في مصر هي الجهة المعنية والمنوط لها تنفيذ شبكات نقل الطاقة و الجهود الفائقة والعالية علي مستوى الجمهورية، مع الاستفادة من هذه الشبكات على المستوى الاقتصادي، كما تعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء علي تنظيم حركة الأحمال علي شبكات الجهود من خلال مراكز التحكم سواء المركز القومي أو الإقليمي، وذلك من أجل توفير الطاقة الكهربائية علي الجهود المختلفة للاستخدامات بكفاءة عالية.