في خطوات بسيطة.. تعرف على إتيكيت إدارة النفس وقت الغضب

يعتبر التعامل بهدوء في المواقف التي تدفع الإنسان إلى العصبية ويتعرض لها على مدار، شيء جميل، ولكنه يصعب على الكثير من الناس أن يقوموا بذلك، لما للأمر من صعوبة بالغة في التحكم بالانفعالات، الأمر الذي يجعلك تبدو شخصًا عصبيًا لا يحتمل طوال الوقت.

وفي فن الإتيكيت هناك عدة عوامل تساعد في التخلص من الموقف الغاضب بشكل عام، سواء كنت في هذه الحالة أو أي ممن حولك، نرصدها في السطور التالية بحسب ماورد في موقع "Bhg".

ماذا تفعل في حال التعامل مع شخص غاضب:

كن أنت الطرف الهادئ:

في حال التعامل مع شخص غاضب، فمن الإتيكيت أن تتصرف أنت بهدوء، قم بالثناء عليه ومدحه، توجه إليه بالحديث في صوت منخفض، أخبره أنه من اللطيف منه أن يلبى رغبتك الآن أن أراد، وإن كان هذا الشخص من دائرتك المقربة، أخبره أنك تحبه على كل حال، فهذه طريقة فعالة لامتصاص غضب الآخر.

فن إدارة الحوار:

يجب أن يكون أي من الطرفين على دراية كاملة بفن إدارة الحوار، فلا يمكن أن يكون الطرفان عصبيان، في هذه الحالة لا يمكن أن نصل إلى نتيجة جيدة، خد دفة الحوار إليك وحول الأفكار والمشاعر السلبية التي خيمت على الجلسة إلى أخرى إيجابية.

لاتترك الحوار دون حل:

لا ينبغى أن تترك حلبة النقاش من غير أن تجد حلًا للمشكلة التي انتم بصددها، لأن هذا سيتطلب جلسة أخرى يتخللها نفس المشاعر والأفكار السلبية طالما أننا لم نقدم حلولًا فعالة.

ماذا تفعل إن كنت أنت الشخص الغاضب:

يجب أن تدرك جيدًا أين أنت وفي أي محيط تتواجد، وتحاول بعد ذلك إحكام الشعور بالغضب، لكلي لا تخسر الأشخاص أو المكان الذين تتواجد به طالما أنهم بالضرورة مهمين لديك.

قم بتحويل طاقة الغضب السلبية إلى أخرى إيجابية تستفيد منها في إنقاذك من الموقف الذي أنت فيه، ولا تبقيها على حالتها السلبية التي من الممكن أن تخسر فيها كل شيء.

لا تتعامل مع الغضب على أنه حالة طبيعية، وأن هذه شخصيتك في المطلق، وسر في الطريق نحو تغير هذه الأفكار بداخلك، لأنك تستطيع ذلك بالفعل، من أجل حياة أفضل لك.