الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أمين عام «أوبك»: النفط والغاز استُهدفا في مؤتمر «كوب 26» للمرة الأولى

أوبك
أوبك

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الإثنين، إن النفط والغاز استُهدفا للمرة الأولى في مؤتمر المناخ (كوب26) على أساس أنه لا مكان لهما في انتقال العالم إلى مصادر مستدامة للطاقة.

وأضاف باركيندو، أن من النتائج التي تمخض عنها المؤتمر أن الدول المنتجة للنفط سيكون عليها أن تنجز الكثير.

وفي الوقت نفسه خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميل يوميًا، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة “كوفيد -19”.

وهبطت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 58 سنتا أو0.7 في المئة إلى 81.59 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7٪ إلى 80.21 دولارا للبرميل.

وشهدت كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لخفض الأسعار.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في تقرير إن "البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأمريكية".

وزادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي حومت فيه أسعار النفط الخام قرب من أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات مما دفع بعض شركات التنقيب إلى العودة إلى عمليات التنقيب. 

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد ستة إلى 556 على مدار الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.

أوبك محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان النفط الغاز النفط والغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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