الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تقدم قروضًا بـ100 مليون دولار إلى بنجلاديش

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، أنها تخطط لتقديم قروض قدرها 100 مليون دولار إلى بنجلاديش لمساعدتها في التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة المالية القول، إنها وافقت على خطة للاستفادة من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتقديم قروض بتكلفة منخفضة للمساهمة في مشروع تبلغ قيمته 700 مليون دولار للإنعاش الاقتصادي في بنجلاديش.
كما سيتم تمويل المشروع من قبل بنك التنمية الآسيوي بمبلغ 250 مليون دولار والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 250 مليون دولار وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 100 مليون دولار.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلًا مشتركًا إلى مشروع اقتصادي في الدول النامية.

وأطلقت كوريا الجنوبية صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية في عام 1987 في محاولة لمساعدة الدول النامية في بنيتها التحتية الأساسية.

وبدأت الإثنين، في العاصمة البنجالية داكا، حملة لتطعيم طلاب المدارس من عمر 12 إلى 17 عامًا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

و ذكرت وكالة أنباء "يو إن بي"، البنغالية، أن حملة التطعيم ستنفذ في 8 مراكز بالعاصمة، رغم أنه كان من المقرر أن تبدأ في 12 مركزًا، لكن لم تحصل المراكز الأخرى على الموافقة بسبب نقص المرافق الملائمة.

وقال وزير الصحة البنغالي، زاهد مالك، إن الحملة تبدأ في 8 مدارس وسيتم تطعيم نحو خمسة آلاف طالب في كل مركز يوميًا، مشيرًا إلى عدم وجود خطط في الوقت الحالي لتطعيم الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، مضيفًا: "لدينا 96 مليون جرعة من لقاح فايزر، كما أن منظمة الصحة العالمية ستوفر المزيد من لقاحي فايزر وموديرنا". 

بنجلاديش كوريا الجنوبية تداعيات جائحة كورونا كورونا جائحة

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وائل لطفي

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