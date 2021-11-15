هيثم الحاج علي: مكتبة ومركز لتنمية المواهب في مدينة الشروق يجري التجهيز لافتتاحمها

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة تستعد في الوقت الحالي لافتتاح مكتبة الطفل في مدينة الشروق، بالتعاون مع دار الإوبرا المصرية، لتخصيص مركز لتنمية المواهب في المبنى.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريحات لـ «الدستور»، أن المبنى سيضم أيضًا منفذا لبيع الكتب، وقاعة إطلاع، ولافتًا إلى أن الهدف من المشروع هو رفع الوعي، ونشر المعرفة، والقضاء على الأفكار الظلامية.

وأشار "الحاج علي"إلى أن المبنى حصلت عليه الهيئة بالتخصيص من مدينة الشروق، وتم الإنتهاء من تطويره وتجهيزه بشكل كامل، ليكون منارة ثقافية جديدة تضاف للثقافة المصرية، موضحا أنه يتم في الوقت الحالي إنهاء إجراء الحماية المدنية، وتحديد موعد الافتتاح للجمهور بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعدد من قيادات الوزارة.

- تقديم تخفيضات على الإصدارات في المكتبة لتشجيع الرواد على اقتناء الكتب

وأكد على أن المكتبة تضم عدد كبير من إصدارات الهيئة، وباقي قطاعات الوزارة، إلى جانب إصدارات الأطفال، وسيتم تقديم تخفيضات على الإصدارات في المكتبة لتشجيع الرواد على اقتناء الكتب.

ومن ناحية أخرى، تستعد الهيئة لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، في نهاية يناير المقبل، بحسب ما أكدته الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، ويتم غلق باب الحجز في المعرض يوم 18 نوفمبر المقبل، حيث سيتم استيعاب كافة الناشرين الراغبين بالمشاركة فى هذه الدورة.

ويتم تخصيص قاعة لكتاب وأنشطة الطفل وتضم كافة الناشرين في هذا المجال والوسائل التعليمية والكتاب التعليمي المدرسي فضلا عن كافة الانشطة الفنية والثقافية والفكرية والإبداعية في مجال الطفل.

وسيشهد التوسع في قاعات العرض والبيع لتصل إلى خمس صالات الأولى والثانية للناشرين المصريين والثالثة هي صالة العرض الرئيسية والناشرين العرب والأجانب.