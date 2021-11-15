الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات والبحرين يبحثان آخر المستجدات العربية والدولية

الشيخ
الشيخ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، آخر المستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، عمق العلاقات الإماراتية البحرينية، والتي ترتكز على أواصر متينة من الأخوة والتعاون المشترك، بما يحقق الخير للبلدين وشعبيهما.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني، العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين بلاده والإمارات، والنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

ابوظبى البحرين الإمارات

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