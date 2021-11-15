الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة زوجين عرضوا طفلتهما للبيع مقابل 700 ألف جنيه بالمطرية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة زوج وزوجة بتهمة عرض طفلتهما للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبلغ مالي 700 ألف جنيه بالمطرية لجلسة 19 ديسمبر

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين "إ.أ"، ربة منزل، و"م. أ" دليفرى بمطعم، تهمة التعامل فى شخص طبيعي وهي نجلتهما الطفلة بعرضها للبيع، بأن قامت المتهمة الأولى باستخدام حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعرض طفلتها بزعم التبني متخلية عنها لأى مشترٍ عقب دفع ثمنًا مقبول لديها، مستخدمة فى ذلك الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وتحت بصره وبصيرته مشدًا من أزرها، وذلك كله بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية حال كونتها والديها والمسئولين عنها.

قيما شملت ملاحظات النيابة العامة أن المتهمان اعترفوا بنيتهم بيع طفلتهما لشخص تواصل مع المتهمة الأولى مقابل مبلغ 700 ألف جنيه.

كما ثبت بتقرير الفحص الفنى للهاتف المضبوط وجود رسائل إلكترونية بتطبيق "واتس أب"  تفيد بعرض المجني عليه الطفلة للبيع مقابل مبلغ مالي مناسب.

 

المستشار محمد أحمد الجندي محكمة جنايات القاهرة محاكمة زوج وزوجة عرض 700 ألف جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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